Це провал: найневдаліші королівські образи 2024 року

2024 року було безліч королівських подій. Ми зібрали для вас найневдаліші образи монарших осіб, у яких вони з'являлися на публіці.

Принцеса Лаурентін

Нідерландська принцеса (дружина молодшого брата короля Віллема-Олександра – принца Костянтина) з'явилася у бутику своєї доньки Елоїзи в дуже екстравагантному аутфіті. На ній була яскрава малинова сукня з поясом на талії та короткий рожевий жилет у смужку, а взута принцеса була в шкіряні чорні чоботи на підборах. Вона доповнила свій образ масивною прикрасою на шиї, великими сережками, укладанням і легким макіяжем.

Принцеса Лаурентін з донькою / Фото: Getty Images

Королева Максима

Зазвичай королева Нідерландів має розкішний вигляд і цього року демонструвала багато гарних образів. Але коли Її Величність відвідала Центральний банк у Боготі – столиці Колумбії, – на ній було не найкраще вбрання. Зелений спідничний костюм від Natan Couture, що складався з жакета та спідниці, був пом'ятим, поєднала його королева з бежевими замшевими туфлями-човниками від Gianvito Rossi, а в руках тримала маленький зелений клатч зі зміїної шкіри.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Меган Маркл

На галавечір на підтримку Дитячої лікарні Лос-Анджелеса Меган Маркл приїхала в червоній сукні Сarolina Herrera, яку вже одягала раніше, але з пишною спідницею. Вбрання мало пікантне декольте, проте сукня наче не сиділа на фігурі герцогині Сассекської. Поєднала вбрання Меган з червоними босоніжками свого улюбленого бренду Aquazzura.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія відвідала весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського, та Олівії Генсон, яке відбулося в Честерському соборі. На церемонію принцеса Йоркська приїхала в оливковій сукні міді з плісованим подолом від JOSEPH, яка просвічувала її соски. Взула Євгенія замшеві туфлі тілесного кольору з переплетеними навхрест зав'язками від Aquazzura, доповнила лук маленьким плетеним клатчем кольору слонової кістки Anya Hindmarch і капелюхом з вуаллю Emily-London.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса Софія

Шведська принцеса Софія нещодавно відвідала концерт "Різдво у Васастані" разом зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом. Захід відбувся у церкві Густава Васа в центрі Стокгольма, і приїхала на нього вагітна принцеса в образі total black. Під костюм Софія одягла топ, який через спалахи камер просвічувався на грудях. Вийшло трохи ніяково.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Принцеса Анна

Сестру короля Чарльза називають "королевою повторів". Анна часто дістає зі своєї скрині речі, які одягала багато років тому, і дає їм нове життя. На державному банкеті в Букінгемському палаці, організованому її братом королем Чарльзом на честь еміра Катару та його дружини, принцеса з'явилася у кремовому костюмі, який востаннє надягала 37 років тому. 1987-го в цьому самому вбранні вона була присутня на банкеті короля Фахда в готелі Claridges у Лондоні під час державного візиту короля Саудівської Аравії до Великої Британії.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі продемонструвала не дуже вдалий аутфіт у шкіряному сарафані від Loewe з поясом на талії, який поєднала з шовковою блузкою з квітковим принтом ME+EM. Руді замшеві чоботи на підборах Gianvito Rossi доповнили її аутфіт. В такому образі герцогиня як всесвітня пані посол Міжнародного агентства з профілактики сліпоти відвідала лабораторію Fight for Sight в Університетському коледжі в Лондоні.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Принцеса Кароліна

Старша донька князя Монако Реньє III та голлівудської акторки Грейс Келлі – принцеса Кароліна – приїхала на виступ балетної трупи Монте-Карло та Antonio Castrignanò & Taranta Sounds у рамках туру "Core Meu". Для виходу монакська принцеса обрала золотисту сукню-сорочку з короткими рукавами, доповнивши образ підвіскою з кулоном з кольоровим каменем і підвіскою у вигляді жука на шиї та сережками-висячками, підібраними до тону.

Принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

Шарлотта Казірагі

А донька принцеси Кароліни – Шарлотта Казірагі – відвідала "Бал троянд", куди приїхала в атласній сукні на тонких бретельках, розшитій паєтками. Вбрання мало невеликий шлейф і високий розріз спереду. Шарлотта тримала в руках чорний клатч, а на шиї у неї висів золотий ланцюжок з кулоном.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Королева Максима

Королева Максима побувала на відкритті Залу скульптур Дон Кіхота, нового саду скульптур Музею Стеделейк в Амстердамі. Цього разу Максима одягла максісукню, прикрашену золотими паєтками, доповнивши образ сережками-висячками з діамантами, вечірнім укладанням і макіяжем. Це не найвдаліший образ нідерландської королеви цього року.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми зібрали десять ефектних королівських образів 2024 року.

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