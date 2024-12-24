Це провал: найневдаліші королівські образи 2024 року

2024 року було безліч королівських подій. Ми зібрали для вас найневдаліші образи монарших осіб, у яких вони з'являлися на публіці.
Принцеса Лаурентін
Нідерландська принцеса (дружина молодшого брата короля Віллема-Олександра – принца Костянтина) з'явилася у бутику своєї доньки Елоїзи в дуже екстравагантному аутфіті. На ній була яскрава малинова сукня з поясом на талії та короткий рожевий жилет у смужку, а взута принцеса була в шкіряні чорні чоботи на підборах. Вона доповнила свій образ масивною прикрасою на шиї, великими сережками, укладанням і легким макіяжем.
Королева Максима
Зазвичай королева Нідерландів має розкішний вигляд і цього року демонструвала багато гарних образів. Але коли Її Величність відвідала Центральний банк у Боготі – столиці Колумбії, – на ній було не найкраще вбрання. Зелений спідничний костюм від Natan Couture, що складався з жакета та спідниці, був пом'ятим, поєднала його королева з бежевими замшевими туфлями-човниками від Gianvito Rossi, а в руках тримала маленький зелений клатч зі зміїної шкіри.
Меган Маркл
На галавечір на підтримку Дитячої лікарні Лос-Анджелеса Меган Маркл приїхала в червоній сукні Сarolina Herrera, яку вже одягала раніше, але з пишною спідницею. Вбрання мало пікантне декольте, проте сукня наче не сиділа на фігурі герцогині Сассекської. Поєднала вбрання Меган з червоними босоніжками свого улюбленого бренду Aquazzura.
Принцеса Євгенія
Принцеса Євгенія відвідала весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського, та Олівії Генсон, яке відбулося в Честерському соборі. На церемонію принцеса Йоркська приїхала в оливковій сукні міді з плісованим подолом від JOSEPH, яка просвічувала її соски. Взула Євгенія замшеві туфлі тілесного кольору з переплетеними навхрест зав'язками від Aquazzura, доповнила лук маленьким плетеним клатчем кольору слонової кістки Anya Hindmarch і капелюхом з вуаллю Emily-London.
Принцеса Софія
Шведська принцеса Софія нещодавно відвідала концерт "Різдво у Васастані" разом зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом. Захід відбувся у церкві Густава Васа в центрі Стокгольма, і приїхала на нього вагітна принцеса в образі total black. Під костюм Софія одягла топ, який через спалахи камер просвічувався на грудях. Вийшло трохи ніяково.
Принцеса Анна
Сестру короля Чарльза називають "королевою повторів". Анна часто дістає зі своєї скрині речі, які одягала багато років тому, і дає їм нове життя. На державному банкеті в Букінгемському палаці, організованому її братом королем Чарльзом на честь еміра Катару та його дружини, принцеса з'явилася у кремовому костюмі, який востаннє надягала 37 років тому. 1987-го в цьому самому вбранні вона була присутня на банкеті короля Фахда в готелі Claridges у Лондоні під час державного візиту короля Саудівської Аравії до Великої Британії.
Герцогиня Единбурзька Софі
Герцогиня Единбурзька Софі продемонструвала не дуже вдалий аутфіт у шкіряному сарафані від Loewe з поясом на талії, який поєднала з шовковою блузкою з квітковим принтом ME+EM. Руді замшеві чоботи на підборах Gianvito Rossi доповнили її аутфіт. В такому образі герцогиня як всесвітня пані посол Міжнародного агентства з профілактики сліпоти відвідала лабораторію Fight for Sight в Університетському коледжі в Лондоні.
Принцеса Кароліна
Старша донька князя Монако Реньє III та голлівудської акторки Грейс Келлі – принцеса Кароліна – приїхала на виступ балетної трупи Монте-Карло та Antonio Castrignanò & Taranta Sounds у рамках туру "Core Meu". Для виходу монакська принцеса обрала золотисту сукню-сорочку з короткими рукавами, доповнивши образ підвіскою з кулоном з кольоровим каменем і підвіскою у вигляді жука на шиї та сережками-висячками, підібраними до тону.
Шарлотта Казірагі
А донька принцеси Кароліни – Шарлотта Казірагі – відвідала "Бал троянд", куди приїхала в атласній сукні на тонких бретельках, розшитій паєтками. Вбрання мало невеликий шлейф і високий розріз спереду. Шарлотта тримала в руках чорний клатч, а на шиї у неї висів золотий ланцюжок з кулоном.
Королева Максима
Королева Максима побувала на відкритті Залу скульптур Дон Кіхота, нового саду скульптур Музею Стеделейк в Амстердамі. Цього разу Максима одягла максісукню, прикрашену золотими паєтками, доповнивши образ сережками-висячками з діамантами, вечірнім укладанням і макіяжем. Це не найвдаліший образ нідерландської королеви цього року.
Раніше, нагадаємо, ми зібрали десять ефектних королівських образів 2024 року.
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