Наука та IT
23
2 хв

Іскри над злітною смугою: жорстка аварійна посадка літака NASA потрапила на відео

Аеродром у Х’юстоні тимчасово закрили після аварійної посадки літака NASA. Причиною стала відмова шасі під час польоту.

Софія Бригадир
Літак NASA аварійно сів у Х’юстоні

Літак NASA аварійно сів у Х’юстоні / © скриншот

Висотний літак NASA WB-57 здійснив аварійну посадку на фюзеляж у Х’юстоні після того, як у повітрі відмовило шасі. Попри екстремальні умови, пілоту вдалося безпечно провести літак по смузі.

Про це повідомило Interesting Engineering.

Інцидент стався у вівторок вранці на аеродромі Елінгтон-Філд. Під час приземлення літак ковзав по бетону, утворюючи іскри й клуби диму, що видно на відео місцевих ЗМІ. NASA підтвердила, що причиною стала механічна несправність, а федеральні служби вже розпочали перевірку обставин.

Аеропорт тимчасово закрили для польотів, аби рятувальні бригади могли забезпечити безпеку та прибрати літак зі смуги. За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту перебували двоє людей, водночас інформації про постраждалих не надходило.

NASA і FAA проводять окремі розслідування, а Космічний центр Джонсона поки не уточнює, яку місію виконував літак. Також не повідомляється, чи підлягає борт ремонту і чи вплине інцидент на заплановані наукові польоти, зокрема підтримку програми Artemis II.

WB-57 — модернізована версія старішого B-57, розробленого у середині XX століття. Літак здатен підійматися на висоту понад 18 км і використовується NASA для спостережень за атмосферою, вивчення ураганів та аерофотозйомки ракетних запусків. Агентство має три такі борти, усі базуються в Х’юстоні.

Нагадаємо, раніше з Міжнародної космічної станції в терміновому режимі на Землю доправили чотирьох астронавтів. Операція стала першою в історії МКС медичною евакуацією екіпажу, яку провело NASA.

23
