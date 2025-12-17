В Італії виявили тисячі слідів динозаврів віком 210 мільйонів років

Сліди динозаврів / © Associated Press

В Італії професійний фотограф дикої природи випадково натрапив на одну з найстаріших та найбагатших колекцій слідів динозаврів. Вони датуються приблизно 210 мільйонами років тому.

Про це пише CNN.

Відкриття в Стельвіо-національному парку вразило своїм масштабом: за оцінками вчених, слідів може бути близько 20 000 на відрізку довжиною приблизно п’ять кілометрів. Розташування недалеко від швейцарського кордону, раніше не було зафіксовано як місце з такою кількістю динозаврових відбитків, зазначають експерти.

За словами археолога Дал Сассо, сліди належать довгоногим двоногим травоїдним істотам довжиною до 10 метрів та вагою до чотирьох тонн, подібним до платеозавра. Частина слідів була шириною понад 40 сантиметрів із помітними кігтями.

Вони вказують на те, що динозаври подорожували зграями і іноді зупинялися у кругових формаціях — можливо, як захисна тактика.

Розташування на висоті від 2400 до 2800 метрів над рівнем моря на північному схилі скелі, майже у тіні, зробило сліди досить об’єктивно важкими для розпізнавання без дуже потужного об’єктива.

Вхід до парку, де були виявлені сліди, розташований всього за дві кілометри від гірського містечка Борміо.

Губернатор регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана охарактеризував відкриття як «подарунок для Олімпіади», хоча місце надто віддалене для доступу взимку, і плани щодо поступового громадського доступу поки не розроблялися.

Дослідники висловлюють сподівання, що знахідка відкриє унікальні можливості для вивчення доісторичної фауни та поведінки динозаврів у високогірних регіонах Європи.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.