Вчені зафіксували відлуння потужного вибуху в центрі нашої Галактики

Космос / © Pixabay

Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху — Стрілець A — кілька століть тому пережила фазу надзвичайно високої активності, випромінюючи рентгенівське світло у тисячі разів інтенсивніше, ніж сьогодні.

Про це пише Universe Space Tech.

Як зазначають дослідники з Мічиганського державного університету, протягом тривалого часу Стрілець A* вважався відносно спокійним об’єктом, незважаючи на свою масу, яка приблизно у 4 мільйони разів перевищує масу Сонця. Однак нові спостереження свідчать, що в минулому центральна чорна діра Галактики перебувала у стані різкого спалаху активності.

Ключовим доказом цього стали газові хмари, розташовані поблизу центру Чумацького Шляху. За словами вчених, вони зіграли роль своєрідних «космічних дзеркал». Безпосереднє випромінювання від спалаху чорної діри пройшло повз Землю близько кількох сотень років тому і не могло бути зафіксоване тогочасними спостерігачами. Водночас частина рентгенівських променів потрапила на сусідні газові хмари, відбилася від них і дійшла до Землі із суттєвою часовою затримкою у вигляді так званого світлового відлуння.

За оцінками дослідників, сама подія сталася приблизно 26 тисяч років тому — саме стільки часу потрібно світлу, щоб подолати відстань від центру Чумацького Шляху до нашої планети.

Керівник наукової групи Стівен ДіКербі зазначив, що висока чутливість телескопа XRISM дала змогу точно визначити природу зафіксованого випромінювання. За його словами, йдеться не про фонові сигнали чи вплив космічних променів, а про прямий «відбиток» потужної активності чорної діри в минулому.

Вчені підкреслюють, що під час цього періоду Стрілець A* світився в рентгенівському діапазоні приблизно у 10 тисяч разів яскравіше, ніж сьогодні. Така інтенсивність випромінювання свідчить про те, що чорна діра активно поглинала значні обсяги навколишнього газу та пилу, тимчасово перетворившись на об’єкт, подібний до активних ядер інших галактик.

Дослідники наголошують, що це відкриття суттєво змінює уявлення про еволюцію Чумацького Шляху. Воно підтверджує, що навіть відносно «тихі» чорні діри можуть швидко переходити в активну фазу, а історія центральної частини нашої Галактики була значно динамічнішою, ніж вважалося раніше.

Крім того, вчені відзначають, що місія XRISM відкриває нові можливості для дослідження високоенергетичних процесів у Всесвіті. Раніше також висувалися припущення, що релятивістський струмінь — так званий джет — Стрільця A* може бути спрямований у бік Землі, що робить подальше вивчення цього об’єкта ще більш важливим для астрофізики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що європейське космічне агентство зафіксувало величезну хвилю, що проходить крізь диск Чумацького Шляху.