Загублену безцінну середньовічну книгу знайшли у шкільній бібліотеці

Emendatio vitae / © Popular Science

Реклама

У бібліотеці англійської школи-інтернату, яка існує вже 474 роки, десятиліттями зберігалася середньовічна рукописна книга, помилково ідентифікована як другорядний текст. Нове дослідження показало: насправді це найдавніше й єдине відоме повне видання трактату Emendatio vitae (“Виправлення життя”) одного з найвпливовіших авторів пізнього Середньовіччя – Річарда Ролла.

Про це розповідає Popular Science.

Відкриття зробив дослідник середньовічної літератури Тимоті Гловер з Університету Бергена (Норвегія), який повторно проаналізував манускрипт, відомий у каталозі як MS 25. За його словами, рукопис містить оригінальний латиномовний текст Ролла без пізніших редакторських змін – чого не збереглося в жодному іншому відомому списку.

Реклама

Хто такий Річард Ролл

Річард Ролл / © Popular Science

Річард Ролл, відомий також як “Річард-відлюдник”, народився приблизно у 1300 році в Йоркширі. Він більшу частину життя прожив у самітництві та помер 1349 року, ймовірно, під час епідемії Чорної чуми. Попри це, Ролл був одним із найбільш читаних авторів свого часу: до наших днів дійшло понад 650 рукописів із його творами – значно більше, ніж із текстами Джеффрі Чосера.

Його латиномовна праця Emendatio vitae вважалася своєрідним духовним посібником для середньовічного читача і описувала 12 етапів внутрішнього вдосконалення людини.

Як вдалося встановити справжню цінність рукопису

Манускрипт MS 25 зберігається у Шрусберійській школі з 1607 року, однак уперше був описаний науковцями лише у 1920-х. Раніше вважалося, що частина тексту була дописана пізніше, але новий криміналістичний аналіз, опублікований у журналі Mediaeval Studies, спростував цю версію.

Ключем до відкриття стало одне слово – meliphono. Це вигаданий термін, який Ролл використовував для опису духовного “ангельського співу” як найвищого досвіду єднання з Богом. Це слово трапляється лише в його творах і більше ніде в тогочасній літературі.

Реклама

Саме наявність цього унікального терміна в рукописі дозволила з упевненістю заявити: MS 25 є автентичним і повним оригіналом твору Ролла.

“Пряма лінія зв’язку з автором”

За словами Гловера, наразі він – єдина людина з часів Середньовіччя, яка прочитала цей текст, усвідомлюючи, що тримає в руках оригінал.

“Це надзвичайно важлива рукопис. Вона створює прямий зв’язок з автором, який заслуговує значно більшого визнання”, – наголосив дослідник.

Відкриття не лише проливає світло на духовну культуру Середньовіччя, а й демонструє, що безцінні історичні артефакти можуть роками залишатися непоміченими – навіть у шкільних бібліотеках.

Реклама

Раніше ми розповідали, як звичайний ремонт у дворі будинку в Дорсеті несподівано перетворився на археологічну сенсацію. Під під’їзною дорогою знайшли понад 200 срібних монет епохи Тюдорів.