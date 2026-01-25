ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Загублену безцінну середньовічну книгу знайшли у шкільній бібліотеці

У шкільній бібліотеці в Англії знайшли помилково ідентифікований середньовічний рукопис. Дослідники підтвердили, що це найдавніший і єдиний повний оригінал трактату Emendatio vitae Річарда Ролла, одного з найвпливовіших авторів XIV століття.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Emendatio vitae

Emendatio vitae / © Popular Science

У бібліотеці англійської школи-інтернату, яка існує вже 474 роки, десятиліттями зберігалася середньовічна рукописна книга, помилково ідентифікована як другорядний текст. Нове дослідження показало: насправді це найдавніше й єдине відоме повне видання трактату Emendatio vitae (“Виправлення життя”) одного з найвпливовіших авторів пізнього Середньовіччя – Річарда Ролла.

Про це розповідає Popular Science.

Відкриття зробив дослідник середньовічної літератури Тимоті Гловер з Університету Бергена (Норвегія), який повторно проаналізував манускрипт, відомий у каталозі як MS 25. За його словами, рукопис містить оригінальний латиномовний текст Ролла без пізніших редакторських змін – чого не збереглося в жодному іншому відомому списку.

Хто такий Річард Ролл

Річард Ролл / © Popular Science

Річард Ролл / © Popular Science

Річард Ролл, відомий також як “Річард-відлюдник”, народився приблизно у 1300 році в Йоркширі. Він більшу частину життя прожив у самітництві та помер 1349 року, ймовірно, під час епідемії Чорної чуми. Попри це, Ролл був одним із найбільш читаних авторів свого часу: до наших днів дійшло понад 650 рукописів із його творами – значно більше, ніж із текстами Джеффрі Чосера.

Його латиномовна праця Emendatio vitae вважалася своєрідним духовним посібником для середньовічного читача і описувала 12 етапів внутрішнього вдосконалення людини.

Як вдалося встановити справжню цінність рукопису

Манускрипт MS 25 зберігається у Шрусберійській школі з 1607 року, однак уперше був описаний науковцями лише у 1920-х. Раніше вважалося, що частина тексту була дописана пізніше, але новий криміналістичний аналіз, опублікований у журналі Mediaeval Studies, спростував цю версію.

Ключем до відкриття стало одне слово – meliphono. Це вигаданий термін, який Ролл використовував для опису духовного “ангельського співу” як найвищого досвіду єднання з Богом. Це слово трапляється лише в його творах і більше ніде в тогочасній літературі.

Саме наявність цього унікального терміна в рукописі дозволила з упевненістю заявити: MS 25 є автентичним і повним оригіналом твору Ролла.

“Пряма лінія зв’язку з автором”

За словами Гловера, наразі він – єдина людина з часів Середньовіччя, яка прочитала цей текст, усвідомлюючи, що тримає в руках оригінал.

“Це надзвичайно важлива рукопис. Вона створює прямий зв’язок з автором, який заслуговує значно більшого визнання”, – наголосив дослідник.

Відкриття не лише проливає світло на духовну культуру Середньовіччя, а й демонструє, що безцінні історичні артефакти можуть роками залишатися непоміченими – навіть у шкільних бібліотеках.

Раніше ми розповідали, як звичайний ремонт у дворі будинку в Дорсеті несподівано перетворився на археологічну сенсацію. Під під’їзною дорогою знайшли понад 200 срібних монет епохи Тюдорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie