Чого не варто робити в саду взимку: 5 небезпечних помилок

Зима часто створює хибне відчуття паузи в саду — ніби до весни можна нічого не робити. Насправді ж саме в холодну пору необережні дії або повна бездіяльність здатні поволі нашкодити рослинам, газону та ґрунту. Садівники застерігають: типові зимові прорахунки стають помітними вже навесні, коли виправляти ситуацію значно складніше.

Одна з найпоширеніших помилок — залишати горщики з рослинами просто неба під час морозів. Контейнерні культури взимку особливо вразливі, адже їхня коренева система майже не захищена від холоду. За сильних заморозків субстрат у горщиках швидко промерзає, і коріння може не витримати такого стресу. У результаті рослина здатна загинути буквально за одну ніч.

Щоб уникнути цього, фахівці радять переставляти контейнери ближче до стін або огорож, де менше вітру, піднімати їх над землею для кращого відведення вологи та вкривати чутливі рослини спеціальним садовим флісом. Це допомагає не лише зберегти зелень, а й запобігти розтріскуванню самих горщиків.

Ще одна поширена помилка — повністю припиняти полив узимку. Побутує хибна думка, що всі рослини в холодний сезон перебувають у «сплячому режимі». Водночас вічнозелені чагарники, зокрема лавр, самшит і падуб, продовжують втрачати вологу навіть за низьких температур. Якщо ґрунт пересихає, а потім різко промерзає, коріння втрачає здатність поглинати воду.

У тепліші зимові дні землю радять помірно зволожувати, уникаючи як пересихання, так і надлишку вологи, який також може нашкодити під час морозів.

Святковий декор у саду теж може мати небажані наслідки. Вуличні гірлянди часто щільно намотують на гілки дерев і кущів, не зважаючи на ризики. Під час морозів і сильного вітру дроти можуть натягуватися, тертися об кору та поступово її пошкоджувати. Зазвичай такі ушкодження стають помітними лише навесні, коли рослина починає активно рости.

Щоб цього не сталося, фахівці радять вільно розміщувати лампочки на гілках і знімати декор одразу після завершення свят.

Окремої уваги потребує газон. Ходіння по замерзлій або надмірно вологій траві взимку може серйозно нашкодити покриттю. За морозів травинки стають крихкими й легко ламаються навіть від кількох кроків. Якщо ж ґрунт перезволожений, він деформується під вагою, утворюючи заглиблення. Навесні в таких місцях часто з’являються бур’яни, а газон відновлюється значно повільніше.

Тому в холодну пору радять максимально обмежити навантаження на трав’яне покриття й користуватися доріжками.

Не варто залишати без уваги й опале листя. Узимку прибирання часто відкладають, але саме в цей період мокре листя може завдати найбільшої шкоди. Воно сприяє розвитку хвороб на клумбах і бордюрах, а також створює сприятливі умови для шкідників.

Регулярне прибирання хоча б раз на тиждень допоможе підтримувати сад у кращому стані. Водночас листя не обов’язково викидати: з нього можна сформувати купу для отримання листової плісняви — цінного матеріалу для мульчування та покращення структури ґрунту.

