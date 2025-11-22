Як нарізати цибулю без сліз: простий лайфгак, про який мало хто знає

Цибуля / © pixabay.com

Серед безлічі перевірених порад, які полегшують роботу на кухні, існує один надзвичайно простий лайфхак, що дозволяє нарізати цибулю без сліз.

Про це розповіла українка у мережі Threads.

Цибуля викликає сльози через речовини, що виділяються при розрізанні її клітин. Коли ніж ушкоджує цибулину, у повітря вивільняються сірковмісні сполуки, які дратують наші очі.

Ці речовини розташовані в цибулині нерівномірно. Їхня найбільша концентрація знаходиться саме в тій частині, де розташоване коріння (так звана «попка»).

Чим сильніше ушкоджується основа, тим активніше виділяються дратівливі для очей з’єднання.

Таким чином, для того, щоб нарізати цибулю без сліз, необхідно дотримуватися простого правила: не зрізати кореневу основу цибулини на самому початку і по можливості не торкатися цієї частини.

Якщо не ушкоджувати місце найбільшої концентрації дратівливих речовин, їхнє виділення залишиться мінімальним, а сліз буде значно менше.

На жаль, багато господинь відрізають кореневу основу в першу чергу, через що очі починають сльозитися швидше, ніж це могло б бути.

