Магія тепла: чому людське тіло так сильно потребує обіймів

Обійми — це набагато більше, ніж просто прояв ніжності / © Pexels

Реклама

Обійми — це складний фізіологічний процес, приємність якого зумовлена не лише емоціями, а й фізикою нашого тіла. Як з’ясували науковці, головний секрет криється в терморецепції — нашій здатності сприймати температуру.

Результати нового дослідження, оприлюднені в журналі Trends in Cognitive Sciences, доводять: теплий контакт критично важливий для нашого самоусвідомлення та психічної рівноваги.

Еволюційний зв’язок: від виживання до любові

Здатність розрізняти тепло та холод виникла як механізм захисту від небезпек зовнішнього середовища. Проте, за словами співавторки роботи Лаури Кручанеллі, терморецепція — це ще й один із найдавніших способів «спілкування» тіла з мозком.

Реклама

Перші сигнали безпеки людина отримує ще в утробі матері, а згодом — через теплий дотик батьків. Саме цей тепловий досвід допомагає нам відчувати себе цілісною особистістю. Коли ми обіймаємо когось, мозок отримує подвійний імпульс: тактильний (дотик) та термічний (тепло), що посилює відчуття володіння власним тілом та «заземлення».

Нейробіологія «гормону щастя»

Чому від теплих дотиків стає спокійніше? Наука пояснює це наступним чином: тепло активує специфічні нервові волокна у шкірі — С-тактильні аференти. А через термічні шляхи ці сигнали потрапляють до острівцевої кори головного мозку. Реакцією на це стає потужний викид окситоцину — сполуки, яку часто називають «гормоном любові» або «гормоном довіри».

Цей процес знижує рівень стресу, покращує загальне самопочуття та дарує відчуття комфорту.

Вплив на психічне здоров’я

Дослідники зазначають, що порушення сприйняття власного тіла часто супроводжують депресію та розлади харчової поведінки. Співавтор дослідження Джерардо Сальвато наголошує: вивчення реакції на температуру допомагає зрозуміти навіть такі складні стани, як наслідки інсульту, коли пацієнт перестає ідентифікувати кінцівку як свою.

Реклама

Окрім медичного аспекту, вчені наголошують на важливості вивчення терморецепції в умовах кліматичних змін. Глобальне потепління може безпосередньо впливати на наш настрій та рівень повсякденного стресу через постійну зміну температурного фону.

Цікавий факт про поцілунки

Варто зазначити, що інші форми близькості також мають глибоке коріння. Нещодавні відкриття вказують на те, що звичка цілуватися виникла у тваринному світі приблизно 17–21 мільйон років тому. Цей ритуал був поширений серед багатьох видів — від приматів до комах — ще задовго до появи перших предків людини.

Нагадаємо, домашній улюбленець може підтримувати емоційний стан господаря.

Результати нового дослідження свідчать про те, що життя з собакою в домі, особливо в підлітковому віці, може не лише покращити емоційне самопочуття, а й вплинути на зміни в кишковому мікробіомі.