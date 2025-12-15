Сіль і лавровий лист на підвіконня / © Pixabay

Досить поставити цю суміш на підвіконня, і вона допоможе нейтралізувати надлишкову вологу та її неприємні прояви.

З настанням холодів конденсат на вікнах стає справжньою проблемою, особливо на кухні, де постійно киплять страви. Як би ви не витирали вікна, вони все одно “плачуть”.

Дехто купує дорогі осушувачі та спеціальні поглиначі вологи, але їхня ефективність часто не виправдовує витрати. Саме тому господині винайшли простий, доступний і бюджетний спосіб — поставити сіль на підвіконня, щоб активно боротися з вологістю.

Звичайна кухонна або морська сіль виступає природним абсорбентом, вона “втягує” вологу з повітря. Розташована поруч із джерелом конденсату — на підвіконні — сіль ефективно забирає надлишок вологи з повітря.

Сіль слід час від часу оновлювати — приблизно раз на тиждень. Якщо вологість у кімнаті висока, вона швидко насичується вологою. Не обов’язково її викидати: сіль можна просушити в духовці і використовувати повторно.

Щоб підсилити ефект, у сіль додають подрібнений лавровий лист. Лавр містить природні фунгіцидні речовини — фітонциди, які пригнічують ріст плісняви. Вони виділяються у повітря і працюють як природний антигрибковий засіб. Тож ця суміш не лише поглинає вологу, а й запобігає появі цвілі, створюючи більш суху та здорову атмосферу у кімнаті.