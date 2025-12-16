Ворог просунувся на кількох напрямках: оновлені дані DeepState

Російські військові / © Associated Press

Російська армія просунулася у районах Гуляйполя, Предтечиного, Шахового та Степногірська. Про це повідомляється в оновленому зведенні аналітичного проєкту DeepState у понеділок, 15 грудня.

У проєкті зазначають, що мапу бойових дій оновлено з урахуванням останніх змін на фронті. Детальнішу інформацію щодо ситуації в районі Гуляйполя аналітики пообіцяли оприлюднити згодом — уже завтра.

DeepState регулярно публікує оновлення щодо перебігу бойових дій, спираючись на відкриті джерела та верифіковані дані.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що на Сіверському напрямку протягом останнього місяця суттєво ускладнилася ситуація і виникла велика загроза. Окупанти обійшли Сіверськ із флангів, перерізали логістичні маршрути Сил оборони України та просунулися в межах міста.

Аналітичний проєкт DeepState раніше повідомив про оновлення карти бойових дій. Зокрема, зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.