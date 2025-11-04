П’ять наймодніших пуховиків на зиму 2025-2026: комфортні, стильні та добре зігрівають

Які трендові пуховики на зиму 2025/2026 року / © pixabay.com

Зима цього року обіцяє бути яскравою і водночас комфортною. Сучасна мода більше не змушує обирати між теплом і стилем, пуховики нового сезону поєднують якісні матеріали, трендові силуети та вишукану палітру кольорів. У центрі уваги — зручність, жіночність і практичність. Розповідаємо, які п’ять наймодніших видів пуховиків точно треба мати у своєму гардеробі цієї зими.

Oversize-пуховик

Об’ємні пуховики залишаються на піку шаленої популярності. Вони створюють ефект легкості й свободи, водночас забезпечуючи максимальне тепло. Ідеально підходять для багатошарових образів: під низ можна одягнути светр, худі чи піджак. Найпопулярніші кольори — оливковий, бежевий, карамель і графітовий.

Довгий пуховик

Так званий пуховик-пальто доходить нижче коліна, тому чудово захищає від морозу та вітру. Він має стриманий і водночас витончений вигляд, особливо у поєднанні з високими чоботами. В тренді моделі з поясом, що підкреслюють талію, та гладкі матові тканини без надлишкових деталей.

Короткий пуховик

Ідеальний вибір для тих, хто цінує свободу рухів. Короткі пуховики гарно поєднуються із джинсами, кюлотами, спідницями-міді й навіть офісним стилем. Цього зимового сезону дизайнери радять вибирати моделі з блискучими чи металізованими тканинами, це додасть динаміки й настрою зимовому образу.

Пуховик-ковдра

М’який, просторий, з ефектом «обіймів» — це улюблений варіант тих, хто хоче почуватися тепло і затишно навіть у люті морози. Такі пуховики мають мінімум швів, часто без фурнітури, зате з великим капюшоном. Наймодніші відтінки — молочний, бежевий, чорний, графітовий і пудрово-рожевий.

Спортивний пуховик-парка

Тренд на gorpcore-естетику — поєднання спорту й міського стилю, не здає позицій. Пуховики-парки — це легкі, технологічні моделі з водостійкої тканини, з великими кишенями та капюшоном. Вони однаково доречні як для прогулянок, так і для поїздок за місто.