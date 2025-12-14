Що зробити, щоб у холодильнику не було смороду й не псувалися продукти, якщо довго немає світла

Як уникнути смороду в холодильнику за відсутності світла / © unsplash.com

Тривалі відключення електроенергії давно стали частиною нашого повсякденного життя, і холодильник у такі моменти перетворюється на зону ризику. Навіть кілька годин без охолодження можуть призвести до псування продуктів і появи стійкого неприємного запаху. Проте існують прості та дієві способи, які допоможуть зберегти вміст холодильника та уникнути смороду навіть за тривалої відсутності світла.

Не відкривати холодильник без потреби. Кожне відкривання дверцят значно підвищує температуру всередині. Закритий холодильник зберігає холод до 8 годин, а повна морозильна камера — до 24 годин. Чим рідше відкриваються дверцята, тим довше продукти залишаються свіжими.

Заздалегідь підготувати акумулятори холоду. Пляшки з замороженою водою або спеціальні холодоелементи допомагають підтримувати низьку температуру. Їх варто розмістити на верхніх полицях холодильника та щільно притиснути до тих продуктів, які швидко псуються. Цей простий метод значно сповільнює процес псування.

Правильно групувати продукти. Продукти слід розміщувати компактно. Щільне розташування дозволяє довше зберігати холод. Особливо важливо відокремити сире м’ясо та рибу, зберігати молочні продукти разом, не залишати відкриті упаковки.

Використати натуральні поглиначі запаху. Щоб запобігти появі смороду, у холодильник можна покласти відкриту ємність із содою, шматочок активованого вугілля, суху кавову гущу, рис у тканинному мішечку. Ці засоби вбирають вологу й запахи навіть без охолодження.

Прибрати потенційно небезпечні продукти. Якщо відомо, що світла не буде довго, варто заздалегідь вийняти сире м’ясо та рибу, використати або викинути відкриті молочні продукти, перемістити частину їжі в холодне місце. Це зменшує ризик масового псування та запаху.

Герметично запаковувати їжу. Контейнери з кришками або щільні пакети запобігають поширенню запахів. Навіть якщо один продукт почне псуватися, запах не пошириться на весь холодильник.