Смак дитинства: як приготувати печиво "через м'ясорубку"

Печиво з м’ясорубки — це зручний і перевірений спосіб швидко приготувати домашню випічку.

Віра Хмельницька
Печиво.

Печиво / © instagram.com/jb_foodphoto

Якщо у вас вдома досі лежить стара м’ясорубка — не поспішайте ховати її на далекі полиці. Для багатьох печиво з м’ясорубки — спогади з дитинства. Бабуся прокручувала його просто на очах. Воно виходило хрумке, ніжне і дуже ароматне. Рецепт випічки дуже простий та легкий у приготуванні.

ТСН.ua підготував рецепт від кулінарки Лілії Цвіт.

Інгредієнти

  • 200 г вершкового масла

  • 550–600 г борошна

  • 2 ч. л. розпушувача

  • 100 г майонезу

  • 160 г цукру

  • 3 яйця

Приготування

  1. До просіяного борошна додайте масло і розпушувач. Перетріть масу до борошняної крихти.

  2. Після цього додайте яйця, цукор і майонез. Замішуємо густе, еластичне тісто.

  3. Пропускайте тісто через м’ясорубку без ножа та обрізайте ножем бажаний шматок.

  4. Викладіть печиво на деко та поставте до розігрітої духовки.

  5. Випікайте за температури 180 градусів 20–30 хвилин.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом печива з гарбузом і горіхами.

