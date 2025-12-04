Собака

Собаки взимку природно споживають менше рідини, адже їхній організм втрачає вологу значно повільніше, ніж у спеку. Та ветеринари наголошують: попри сезонні зміни поведінки, власникам важливо стежити, щоб улюбленці не страждали від зневоднення.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринар Джеймс Грінвуд пояснює, що холодна погода знижує потребу собак у воді, адже тіло краще утримує вологу. Тварини не перегріваються та рідше відчувають спрагу. Однак сухе повітря в оселях також може впливати на рівень гідратації, тому воду необхідно пропонувати регулярно.

За рекомендаціями експертів, є кілька простих способів мотивувати собаку пити більше:

Давати воду кімнатної температури.

Холодна вода взимку може здаватися тварині непривабливою, тому тепліша рідина стимулює пити частіше. Додати до раціону вологий корм.

Такий корм містить 60–80% вологи, тоді як у сухому — лише 3–12%. Це допомагає підтримувати природний водний баланс. Поставити більше мисок із водою.

Додаткові ємності в різних кімнатах нагадуватимуть собаці про пиття та зменшать «лінь» під час відпочинку. Перетворити пиття на гру.

Питні фонтанчики, водні іграшки чи килимки для лизання можуть заохотити тварину проявляти інтерес до води.

Фахівці додають: якщо собака стабільно уникає води або різко змінила поведінку, варто проконсультуватися з ветеринаром, щоб виключити можливі проблеми зі здоров’ям.

