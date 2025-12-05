Ваше ліжко приховує кліщів: експерти назвали температуру, що гарантує їхнє знищення

Прання / © Freepik

Фахівці стверджують, що один правильно обраний цикл у пральній машині дозволяє позбутися пилових кліщів і бактерій уже після першого прання. Це особливо актуально взимку, коли ці мікроскопічні організми активно розмножуються у теплому й вологому середовищі спалень.

Пилові кліщі — невидимі шкідники, які живляться відмерлими клітинами шкіри та охоче селяться у матрацах, подушках і постільній білизні. Їхня присутність може спричиняти алергічні реакції, зокрема нежить, чхання та загострення астми у чутливих людей. Тож питання, як часто прати постіль, з приходом холодів стає особливо важливим.

Оптимально прати білизну щотижня — і робити це при температурі 60°C. Саме цей режим ефективно знищує кліщів, бактерії та залишки алергенів. Подібні рекомендації надає і Національна служба охорони здоров’я США: нижчі температури можуть тимчасово змити алергени, але не гарантують знищення самих мікроорганізмів.

Експерти також наголошують: білизну необхідно повністю висушити перед використанням або зберіганням. Вологі тканини створюють умови для появи цвілі та нового розмноження кліщів.

Додаткова порада — регулярно провітрювати спальню. Відчинене вікно хоча б на 10 хвилин та відкинуті простирадла допомагають зменшити вологість, перешкоджаючи накопиченню мікробів і пилових кліщів.

Щодо рушників, експерти рекомендують прання у теплій воді — 40–60°C, дотримуючись інструкцій виробника, щоб зберегти якість тканини.

Таким чином, один режим у пральній машині, свіже повітря та регулярний догляд можуть суттєво зменшити кількість алергенів у домі та зробити спальне місце значно гігієнічнішим.

