До Ради внесли кандидата на посаду голови Фонду держмайна: комітет підтримав

Дмитро Наталуха

До Верховної Ради України від прем’єр-міністерки Юлії Свириденко надійшло подання на призначення нардепа Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Від Премʼєра зайшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна», — йдеться в заяві.

Комітет парламенту з питань економічної політики підтримав призначення свого очільника Наталухи на посаду очільника Фонду держмайна.

Хто такий Дмитро Наталуха: біографія

Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року у Москві. Він — український політик, громадський діяч і правник, народний депутат України IX скликання. Очолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики. Є членом депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».

Наталуха також обіймає посаду заступника члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків зі Великою Британією.

Професійний шлях Дмитра Наталухи:

2007 — 2009 роки: розпочав юридичну практику у фірмі Spenser & Kauffmann Attorneys at law, де займався питаннями нерухомості, земельного права та інвестицій.

2010 — 2011 роки: здійснював юридичну практику в компанії «Ілляшев та Партнери».

2011 — 2013 роки: працював у київському офісі міжнародної юридичної фірми Baker & McKenzie CIS Limited, спеціалізуючись на банківському та фінансовому праві, а також міжнародних інвестиціях.

2014 рік: був асоційованим дослідником у Project for Democratic Union у Лондоні, працюючи над темами міжнародної політики, державної стратегії та європейської інтеграції.

2014 — 2015 роки: співпрацював з організаціями HIAS та «Право на Захист» (партнери ООН). Займався захистом прав внутрішньо переміщених осіб та адвокацією профільного закону.

2015 — 2017 роки: проходив державну службу в Комінтернівській районній державній адміністрації Одеської області.

2017 — 2019 роки: працював у компанії Lead/Augury, що спеціалізується на стратегічних комунікаціях, GR (взаємодії з органами влади) та політичному консалтингу.

Від 2019 року: народний депутат України IX скликання.

