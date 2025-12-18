Що буде з Україною, якщо ЄС не погодить репараційний кредит

Європейська комісія запропонувала механізм репараційного кредиту для України / © Associated Press

Лідери Європейського союзу сьогодні, 18 грудня, вирішать питання фінансування України в 2026 і 2027 роках, щоб країна могла продовжувати протистояти Росії. Без цієї допомоги країна ризикує програти війну.

Про це пише агентство Reuters.

«Ставки високі, оскільки без фінансової допомоги ЄС в України закінчаться гроші в другому кварталі наступного року, і вона, швидше за все, програє війну Росії, що, як побоюються європейці, наблизить загрозу російської агресії проти блоку», — пишуть журналісти.

Високопоставлений європейський дипломат визнав, якщо ЄС не зможе вирішити, як фінансувати Україну у 2026 і 2027 роках, країна буде позбавлена можливості захистити себе. Він додав, що такий перебіг подій матиме «серйозні наслідки», зокрема для безпеки решти Європи.

Нагадаємо, Європейський Союз має використати всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України. Одним із таких інструментів є передавання Києву прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії на суму близько 140 мільярдів євро.

Ініціативу підтримала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона наголосила, що заморожені активи Кремля — це джерело, яке має стати основою довгострокової підтримки України: «Не може бути так, що демократичні країни платять, а Росія уникає відповідальності».

Однак Венгрія виступає проти такого рішення.

Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів — генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.

18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, де планують ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки. У разі відсутності згоди ЄС розгляне «план Б» — тимчасовий кредит за рахунок запозичень блоку.