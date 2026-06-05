Європа потребує України не менше, ніж Україна потребує Європи — The Economist

Європа та Україна

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Європейські країни дедалі більше усвідомлюють, що підтримка України є не лише актом солідарності, а й питанням власної безпеки. Якщо Європа прагне захистити свої кордони та зміцнити обороноздатність без надмірної залежності від США, вона потребує України так само, як Україна потребує європейської допомоги. Про це йдеться в редакційній статті британського видання The Economist.

На думку авторів, після скорочення американської участі саме Європа поступово перебирає на себе головну роль у підтримці Києва. Йдеться не лише про фінансову та військову допомогу, а й про дипломатичні зусилля та майбутню інтеграцію України до європейських структур.

У виданні наголошують, що війна Росії проти України фактично стала ключовим випробуванням для всієї європейської системи безпеки. Українська армія сьогодні стримує одну з найбільших військових загроз на континенті, а її бойовий досвід, оборонна промисловість та людський потенціал можуть стати важливою частиною майбутньої архітектури безпеки Європи.

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The Economist підкреслює, що для Європи настав час розглядати Україну не лише як державу, яка потребує допомоги, а як стратегічного партнера, без якого неможливо побудувати надійну систему оборони континенту. Якщо ЄС хоче захистити свої східні кордони та посилити власну автономність у сфері безпеки, співпраця з Україною має стати одним із ключових пріоритетів.

Китай та війна в Україні: останні новини

Раніше Китай розкритикував рішення Японії направити офіцерів Сил самооборони до місії НАТО, яка координує військову допомогу Україні.

За даними японських медіа, уряд Японії вирішив відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині. Там вони мають ознайомитися з програмами допомоги Україні, які реалізуються під егідою НАТО.

У Пекіні заявили, що стурбовані такими діями Токіо. Китайська сторона вважає, що Японія нібито «просуває ремілітаризацію» та розширює географію своєї військової активності.

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Також повідомлялось, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна допомогти припинити війну в Україні, прагнучи використати вплив Пекіна на Москву

Видання The Telegraph писало, що Росія різко наростила виробництво ударних дронів типу Shahed, якими щодня атакує Україну. Водночас ключову роль у цьому масштабуванні відіграє Китай, звідки надходить значна частина компонентів для безпілотників, зокрема мікрочипи, які фактично є “мозком” дрона.

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