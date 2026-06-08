Зеленський у Британії: президент переговорив зі Стармером, деталі

рмер і Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з прем’юром Кіром Стармером.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Обговорили з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки, необхідні для активізації дипломатії, та актуальні потреби України. Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих», — зазначив президент.

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Нагадаємо, Зеленський у неділю, 7 червня, провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі E3–Україна. За словами Зеленського, під час зустрічі він поінформував партнерів про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Лідери також обговорили посилення захисту від російських балістичних загроз, якими російські війська тероризують українські міста та громади.

Крім того, сторони обговорили можливості активізації дипломатичних зусиль та роль Європи в цьому процесі.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на важливості ролі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для досягнення справедливого миру. Сторони наголосили, що Європа як надійний союзник України має бути повноцінно залучена до будь-якого мирного процесу.

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