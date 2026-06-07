Зеленський розкрив, як війна на Близькому Сході вплинула на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за понад чотири роки війни Україна отримала від партнерів менше протиракетної допомоги, ніж країни Близького Сходу використали лише за перший день конфлікту з Іраном.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Коментуючи вплив війни на Близькому Сході на підтримку України, Зеленський зазначив, що стабілізація ситуації в регіоні могла б допомогти Києву отримати більше систем протиповітряної оборони та антибалістичних ракет.

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«Якщо Сполучені Штати разом із партнерами стабілізують ситуацію на Близькому Сході, якщо це буде справді сильне, довгострокове рішення між сторонами, тоді ми матимемо більше можливостей отримувати допомогу», — сказав президент.

За його словами, країни Близького Сходу мають значно більші запаси антибалістичних ракет, ніж Україна.

«Вони мають величезну кількість, звичайно, незрівнянну з Україною», — заявив Зеленський.

Вплив війни на Близькому Сході на підтримку Києва

Президент також порівняв масштаби використання озброєння.

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«Те, що ми отримали від Сполучених Штатів та європейців за всі ці роки, за понад чотири роки цієї війни, ми отримали меншу кількість, ніж Близький Схід використав у перший день війни», — наголосив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна навчилася виживати навіть в умовах дефіциту озброєння.

«Ми навчилися, як жити без цього і як виживати без цього», — сказав глава держави.

Президент також підтримав ідею припинення вогню на Близькому Сході, зазначивши, що це важливо для цивільного населення.

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«Припинення вогню добре для всіх — для суспільств, для Близького Сходу, для звичайних мирних жителів у різних країнах, включаючи мирних жителів в Ірані», — заявив Зеленський.

За його словами, завершення бойових дій у регіоні дозволить союзникам активніше допомагати Україні.

«Тоді ці партнери зможуть допомагати нам більше за таких обставин», — підсумував президент.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна значно посилила власне виробництво озброєння за час повномасштабної війни та вже близька до створення власних балістичних ракет. Він також попередив владу РФ, що тепер війна торкнеться ї центру Росії.

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