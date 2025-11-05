ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Помер видатний тренер, який привів румунський клуб до перемоги в Кубку чемпіонів

Емеріх Єней 1986 року привів "Стяуа" до сенсаційною перемоги в Кубку європейських чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Емеріх Єней

Емеріх Єней / фото із соцмереж

На 89-му році життя помер видатний румунський футбольний тренер Емеріх Єней.

Про це повідомляє журналіст Емануел Рошу.

У середині жовтня Єней був госпіталізований із рядом захворювань, найсерйознішим із яких було серцево-судинне. Після кількох тижнів у клініці лікарі виписали тренера, оскільки вже нічого не могли вдіяти. Свою смерть 88-річний румун зустрів удома.

Під час кар'єри гравця Емеріх виступав за румунські клуби "Фламура Рошиє" та "Стяуа", а також турецький "Кайсеріспор".

Тренерська кар'єра Єнея тривала від 1972 до 2000 року. Його найбільшим успіхом вважається те, що він 1986 року привів "Стяуа" до сенсаційною перемоги в Кубку європейських чемпіонів. Тоді у фіналі румунський клуб у серії пенальті здолав "Барселону". Також Емеріх працював зі збірними Румунії та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що головний тренер сербського клубу помер під час матчу.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie