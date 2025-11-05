Помер видатний тренер, який привів румунський клуб до перемоги в Кубку чемпіонів

Емеріх Єней / фото із соцмереж

На 89-му році життя помер видатний румунський футбольний тренер Емеріх Єней.

Про це повідомляє журналіст Емануел Рошу.

У середині жовтня Єней був госпіталізований із рядом захворювань, найсерйознішим із яких було серцево-судинне. Після кількох тижнів у клініці лікарі виписали тренера, оскільки вже нічого не могли вдіяти. Свою смерть 88-річний румун зустрів удома.

Під час кар'єри гравця Емеріх виступав за румунські клуби "Фламура Рошиє" та "Стяуа", а також турецький "Кайсеріспор".

Тренерська кар'єра Єнея тривала від 1972 до 2000 року. Його найбільшим успіхом вважається те, що він 1986 року привів "Стяуа" до сенсаційною перемоги в Кубку європейських чемпіонів. Тоді у фіналі румунський клуб у серії пенальті здолав "Барселону". Також Емеріх працював зі збірними Румунії та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що головний тренер сербського клубу помер під час матчу.