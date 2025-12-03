"Реал" без Луніна розгромив "Атлетик" та перервав свою безвиграшну серію в Ла Лізі

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Атлетик" у перенесеному матчі 19-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у місті Більбао завершився з рахунком 0:3 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі "вершкові" відкрили рахунок – забив Кіліан Мбаппе. Асистував йому Трент Александер-Арнольд.

На 42-й хвилині гості збільшили свою перевагу – точним ударом після передачі Мбаппе відзначився Едуардо Камавінга.

У другому таймі підопічні Хабі Алонсо зробили рахунок розгромним – на 59-й хвилині Мбаппе оформив дубль, скориставшись пасом Альваро Каррераса.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв лише один матч за "Реал" – 26-річний українець пропустив три голи у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса".

Огляд матчу "Атлетик" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Реал" перервав свою безвиграшну серію в Ла Лізі, яка налічувала три матчі. До зустрічі з "Атлетиком" мадридці зіграли внічию проти "Райо Вальєкано" (0:0), "Ельче" (2:2) та "Жирони" (1:1).

Після цієї перемоги "Реал" (36 балів) продовжує йти на другому місці в чемпіонаті Іспанії. Відставання "Королівського клубу" від "Барселони", яка лідирує, скоротилося до одного очка. "Атлетик" (20 пунктів) перебуває на восьмій позиції.

У наступних поєдинках Ла Ліги "вершкові" 7 грудня приймуть "Сельту", а баски днем раніше вдома зустрінуться з "Атлетіко".