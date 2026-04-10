"Реал" з Луніним не зумів обіграти "Жирону" з Циганковим у матчі Ла Ліги

Українське дербі в чемпіонаті Іспанії не визначило переможця.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Жирона"

"Реал" Мадрид — "Жирона" / © Associated Press

Мадридський "Реал" зіграв унічию з "Жироною" в домашньому матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння "вершкові" відкрили рахунок — на 51-й хвилині влучного удару завдав Федеріко Вальверде.

На 62-й хвилині каталонці відігралися — Тома Лемар забив гол, який у підсумку приніс його команді нічию.

У складі "Реала" повний матч відіграв український голкіпер Андрій Лунін. Основний воротар "Королівського клубу" бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

У "Жирони" весь поєдинок на полі провів український півзахисник Віктор Циганков.

Ще два українські футболісти "Жирони" участі в матчі не взяли. Форвард Владислав Ванат не потрапив до заявки на гру через травму — він вибув до кінця сезону. Тоді як воротар Владислав Крапивцов залишився на лавці для запасних.

Після цього матчу "Реал" (70 очок) продовжує посідати друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа на 6 балів відстають від лідера чемпіонату "Барселони", яка має гру в запасі.

"Жирона" (38 пунктів) розташовується на 12-й позиції в чемпіонаті Іспанії.

У наступному турі Примери "бланкос" 21 квітня приймуть "Алавес", а підопічні Мічела того ж дня вдома позмагаються з "Бетісом".

Перед цим "Реал" 15 квітня в Мюнхені проведе матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Перша гра в Мадриді завершилася поразкою іспанського гранда з рахунком 1:2.

