Проспорт
194
1 хв

Українки виступили у кваліфікації змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026: результат

Жодна з чотирьох українок не пройшла до фіналу лижної акробатики на Олімпійських іграх-2026.

Максим Приходько
Ангеліна Брикіна

Ангеліна Брикіна / © Associated Press

У середу, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбулися кваліфікаційні змагання з жіночої лижної акробатики.

Україну в них представляли чотири фристайлістки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк та Неллі Попович.

Кваліфікація складалася з двох етапів: у першому топ-6 учасниць здобували прямі путівки до фіналу, тоді як решта переходили до другого відбіркового раунду, з якого до медального старту також відбиралася шістка найкращих (за результатом найкращого з двох стрибків).

Жодна з українок не пробилася до фіналу. Найближчою до цього була Ангеліна Брикіна, яка посіла 13-те місце та стала першою "непрохідною" до наступного етапу. Від топ-12 та путівки до фіналу її відділили всього 0,18 бала.

Фінал жіночих змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026 відбудеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

194
