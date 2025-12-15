Рунический гороскоп на 15–21 декабря 2025 года: Львам — сила воли, Весам — баланс, Рыбам — внутренняя тишина

Руны / © ТСН

Неделя 15-21 декабря станет периодом взвешенных решений и внутреннего баланса. Руны советуют завершать дела, продолжавшиеся длительное время, и не форсировать события. Это время подготовки к завершению года — спокойное, но важное для формирования прочной основы будущих изменений.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 15-21 декабря

Овен — руна Тейваз

Неделя потребует решительности и ответственности. Вам придется отстоять свою позицию или принять непростое, но верное решение. Сила воли – ключевой ресурс.

Телец — руна Отал

Фокус на стабильности, дома и ресурсов. Хорошее время для финансового планирования, семейных дел и укрепления собственной опоры. Неделя надежности.

Близнецы — руна Ансуз

Коммуникации выходят на первый план. Важные разговоры, сообщения или новости помогут вам определиться с последующими шагами. Слушайте внимательно.

Рак — руна Беркана

Неделя обновления и заботы о себе. Следует уменьшить нагрузку, уделить внимание эмоциональному состоянию и создать уют вокруг себя.

Лев — руна Уруз

Сила, выносливость и активность. Вы способны выдержать высокий темп и довести важные дела до конца. Главное – правильно распределять энергию.

Дева — руна Кеназ

Время ясности и порядка. Вы можете структурированно решать сложные вопросы, разложить все по полочкам и навести порядок в делах и мыслях.

Весы — руна Гебо

Баланс и партнерство. Неделя благоприятна для договоренностей, сотрудничества и восстановления гармонии в отношениях. Взаимность будет ключевой.

Скорпион — руна Хагалаз

Возможны резкие изменения или внутренние сдвиги. То, что больше не работает, может отойти. Это очищение, которое открывает пространство для нового.

Стрелец — руна Йера

Результаты становятся заметными. Вы увидите плоды усилий, приложенных ранее. Неделя логических итогов и стабильного развития.

Козерог — руна Наутиз

Период воздержания и дисциплины. Возможны ограничения или задержки, но они помогут сохранить ресурс и избежать ошибок. Не торопитесь.

Водолей — руна Райдо

Движение и коррекция маршрута. Можно изменить планы или перейти к новому этапу. Неделя способствует поездкам и динамичным решениям.

Рыбы — руна Лагуз

Покой, внутренняя тишина и плавный ритм. Следует слушать себя и не перегружаться. Неделя благоприятна для творчества и обновления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

