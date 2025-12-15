- Дата публикации
Рунический гороскоп на 15–21 декабря 2025 года: Львам — сила воли, Весам — баланс, Рыбам — внутренняя тишина
Неделя 15–21 декабря проходит под знаком подведения итогов и внутренней настройки перед завершением года. Руны указывают на период, когда следует действовать без спешки, но с четким пониманием цели. Для одних знаков это будет время активных решений, для других – стабилизации и восстановления, а для некоторых – глубокого переосмысления пройденного пути.
Неделя 15-21 декабря станет периодом взвешенных решений и внутреннего баланса. Руны советуют завершать дела, продолжавшиеся длительное время, и не форсировать события. Это время подготовки к завершению года — спокойное, но важное для формирования прочной основы будущих изменений.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 15-21 декабря
Овен — руна Тейваз
Неделя потребует решительности и ответственности. Вам придется отстоять свою позицию или принять непростое, но верное решение. Сила воли – ключевой ресурс.
Телец — руна Отал
Фокус на стабильности, дома и ресурсов. Хорошее время для финансового планирования, семейных дел и укрепления собственной опоры. Неделя надежности.
Близнецы — руна Ансуз
Коммуникации выходят на первый план. Важные разговоры, сообщения или новости помогут вам определиться с последующими шагами. Слушайте внимательно.
Рак — руна Беркана
Неделя обновления и заботы о себе. Следует уменьшить нагрузку, уделить внимание эмоциональному состоянию и создать уют вокруг себя.
Лев — руна Уруз
Сила, выносливость и активность. Вы способны выдержать высокий темп и довести важные дела до конца. Главное – правильно распределять энергию.
Дева — руна Кеназ
Время ясности и порядка. Вы можете структурированно решать сложные вопросы, разложить все по полочкам и навести порядок в делах и мыслях.
Весы — руна Гебо
Баланс и партнерство. Неделя благоприятна для договоренностей, сотрудничества и восстановления гармонии в отношениях. Взаимность будет ключевой.
Скорпион — руна Хагалаз
Возможны резкие изменения или внутренние сдвиги. То, что больше не работает, может отойти. Это очищение, которое открывает пространство для нового.
Стрелец — руна Йера
Результаты становятся заметными. Вы увидите плоды усилий, приложенных ранее. Неделя логических итогов и стабильного развития.
Козерог — руна Наутиз
Период воздержания и дисциплины. Возможны ограничения или задержки, но они помогут сохранить ресурс и избежать ошибок. Не торопитесь.
Водолей — руна Райдо
Движение и коррекция маршрута. Можно изменить планы или перейти к новому этапу. Неделя способствует поездкам и динамичным решениям.
Рыбы — руна Лагуз
Покой, внутренняя тишина и плавный ритм. Следует слушать себя и не перегружаться. Неделя благоприятна для творчества и обновления.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
