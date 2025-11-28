В Украине готовят новую реформу для водителей: что изменится

Авто / © Pixabay

Реклама

В Украине планируется ввести обязательный технический контроль (техосмотр) для всех без исключения транспортных средств, включая частные легковые автомобили. Пока это требование распространяется только на коммерческий транспорт — грузовики и автобусы.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью ЦТС.

«Большое направление, которое будет для Украины непростым политически, — это внедрение обязательного технического контроля. Техосмотр должен предусматриваться для всех транспортных средств, включая легковые авто», — отметил Деркач.

Реклама

По его словам, хотя в Украине техосмотр действует исключительно для коммерческого транспорта, в Европейском Союзе это основополагающий и обязательный регламент безопасности дорожного движения.

Кроме периодического техосмотра в Украине также должен появиться придорожный технический контроль. Это позволит контролирующим службам останавливать автомобили прямо на дороге для полноценной проверки технического состояния. Замминистра признал, что внедрение таких требований будет «непростым документом» из-за политических и социальных вызовов.

Изменения для подержанных авто из-за рубежа

В Министерстве развития общин и территорий также работают над реформированием процедуры сертификации подержанных автомобилей, ввозимых в Украину. Нынешняя сертификация, по словам Деркача, является неэффективным и «часто коррупционным инструментом, не имеющим аналогов в ЕС». Планируется заменить сертификацию обязательным техническим контролем.

Подержанный автомобиль, когда будет ввозиться в Украину, будет проходить не сертификацию, а первый обязательный технический контроль. Это еще один подход, который шаг за шагом приведет нас к обязательному техническому контролю для всех автомобилей», — добавил Сергей Деркач.

Реклама

Эти шаги являются частью имплементации европейских директив и направлены на повышение безопасности украинских дорог.

Напомним, в Украине поверхностная проверка автомобиля полицией разрешена только в определенных законом случаях. По словам юристов, инспектор не может требовать осмотра машины только по собственному желанию — процедура имеет четкие правила и ограничения.

Также ранее сообщалось, в Украине временное водительское удостоверение действует два года, после чего его нужно обменять на постоянное. Однако автоматически пройти эту процедуру могут не все: для отдельных водителей предусмотрена обязательная повторная сдача экзаменов.