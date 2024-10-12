Когда наступит конец света: в записях Ньютона нашли предсказание

Ученые заявили, что нашли в записях Ньютона предсказание даты конца света. Свидетелями этого события могут стать многие люди, живущие на планете сейчас. О каких датах и годе идет речь – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Выдающийся ученый Исаак Ньютон, совершивший революционные открытия в физике и математике, был глубоко религиозным человеком и собственно в записях выдающегося ученого нашли сведения о конце света. Более того, ученые заявили, что многие люди, которые сейчас живут на планете, могут стать его свидетелями.

Итак, Ньютон определил конкретную дату конца света с помощью тщательного изучения Библии и других религиозных текстов, предсказав, что нынешний мир будет заменен буквальным "Царством Небесным" на Земле. Он верил во Второе пришествие Христа в середине XXI века, который будет править тысячелетие, в течение которого еврейский народ создаст "цветущее и вечное Царство" в Израиле. По расчетам Ньютона, "конец света" должен наступить в 2060 году.

"Это может произойти позже, но я не вижу причин для конца света раньше", – заявил исследователь трудов Исаака Ньютона Стивен Снобелен.

По его словам, ученые знали об этом предсказании уже давно, однако публично о нем заговорили только сейчас.

"Для многих открытие того факта, что ученый был страстным верующим, который серьезно относился к библейским пророчествам, стало чем-то вроде шока", – объяснил Снобелен.

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Что говорят о конце света астрофизики

Когда Исаак Ньютон производил свои детальные расчеты в 1704 году, когда эта дата казалась очень далекой, но сегодня "до конца" осталось всего 36 лет. То есть многие люди, которые сейчас живут на планете, могут стать его свидетелями.

Ранее специалисты Центра астрофизики Манчестерского университета изучили факторы, которые могут привести к концу света. По их словам, причиной станет Солнце. По подсчетам ученых, полное уничтожение Земли произойдет не раньше, чем через 100 миллиардов лет.

Ученые отмечают, что орбитальная нестабильность в Солнечной системе может привести к столкновению Земли и одной из других планет земной группы. Однако вероятность этого явления составляет менее 1%.

Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем. Впоследствии оно превратится в красного гиганта. Когда водород истощится в ядре Солнца, наружная оболочка начнет расширяться.

После этого звезда потеряет значительное количество массы, что приведет к расширению орбиты Земли. Но она не будет столь велика, чтобы избежать взаимодействия с нижними слоями атмосферы Солнца. Тогда Земля начнет испаряться.

Что волнует астрологов и мольфаров в Украине

Тем временем, украинских астрологов и мольфаров волнуют совсем другие вопросы: окончание войны, возвращение оккупированных территорий и тяжелые испытания для нашего государства. Недавно они поразили новыми предсказаниями.

Один из наиболее оптимистичных прогнозов касается событий, которые могут развернуться в 2024-2025 годах. В частности, астролог и таролог, ведающая Ма Ирина, назвала событие, после которого может закончиться война в Украине. Она отметила, что война на Украине может закончиться договоренностями.

"Если раньше мы говорили, что должно произойти что-то колоссальное, чтобы война закончилась, я сейчас такого не вижу. Одна карта за другой идет о договоренностях. Война закончится тогда, когда будет найден баланс, который выгоден одной стороне и другой", – сказала ведающая .

Более того, таролог считает, что Путин готов договариваться, но в то же время он ищет выгоду для себя.

"Карты говорят — он будет договариваться. Это будет растянуто во времени, но в голове у него это уже есть", — отметила ведающая.

Также она отметила, что стимулировать Путина к переговорам могут победы ВСУ на фронте.

"Он видит, что у нас большое военное давление. И идет к тому, что мы можем отвоевывать территории. В России есть страхи, что у них может все пойти в другую сторону", — отметила она.

Таролог подчеркнула, что "пройдет какой-то процесс, кто-то соберется и они найдут очень интересный выход". Однако этот выход не будет комфортным ни для Украины, ни для России.

"Да, это будет в этом году. Первые шаги начнутся в этом году. Это не будет завершение, но первые шаги", – сказала она.

Она также предсказала перемены на фронте. Ведающая Ма Ирина прогнозирует, что наступление Украины на оккупационную армию России может произойти в конце осени. Она отметила, что оккупанты будут убегать с поля боя.

"Мы говорим больше о конце осени, начале зимы. Тогда полетит очень много наших ракет, нам дадут помощь. И они будут убегать с поля боя, отходить. Появится кто-нибудь, кто покажет им, что им нужно убегать, будет какая-то персона, которая по сути скажет, что для них – это лучший вариант. Когда начнется атака с нашей стороны, мы будем побеждать. На этом будет пауза. Я не могу сказать, что россияне просто без ресурсов, но что-то должно случиться, что они будут убегать", - сказала она.

Какие будут результаты переговоров

Ирина добавила, что в 2025 году ситуация изменится, и могут быть реальные результаты переговоров. Интересное предсказание таролог сделала и в отношении Камалы Харрис. В частности, именно ей часто пророчат, что она остановит войну в Украине.

Ведающая Ма говорит, что она не видит по картам, что именно Харрис остановит войну в Украине. Однако она отметила, что есть такая вероятность, что это будет делаться тайно, поэтому карты этого не увидели. В то же время, таролог предсказала, что если Харрис станет президентом, то она будет поддерживать Украину.

"Это произойдет не в первые месяцы, потому что ей сначала нужно будет о себе заявить, как о честном человеке, который заботится о своем народе", — объяснила ведающая Ма.

В свою очередь, астролог Алакх Ниранжан считает, что если Украина воспользуется возможностью в сентябре-октябре 2024 года, то война может быстро закончиться.

"Период с мая 2024-го по апрель 2025 года – это период возможностей для Украины. Период, когда Украина меняет правила игры. Происходящее под Курском – это первый звоночек, но не последний. Если Украина воспользуется теми возможностями, которые у нее есть в сентябре-октябре этого года, очень скоро это закончится. Но если сейчас Украина покажет нерешительность, то после апреля 2025 года все вернется в этап застоя, болота", – сказал он.

Однако Алакх Ниранжан считает, что сентябрь-октябрь 2024 года будут тяжелыми для Украины месяцами, но они могут стать решающими в войне.

"В ближайшие два месяца количество обстрелов будет расти. Но очень скоро это закончится. Есть все шансы закончить эту страшную историю в ноябре", — сказал Алакх Ниранжан.

Также астролог сделал предсказание о ситуации на фронте и ответил, будет ли наступление России на Днепропетровскую область.

"Я вам скажу, что по нашим прогнозам, с октября Россия очень серьезно "сдуется". Возможность, которую сегодня имеет Украина, колоссальная. Потому что действия, которые будут реализованы в октябре, дадут весомый результат. Вам сейчас не нужно волноваться ни о Днепропетровской, ни о Запорожской области. Вам больше нужно волноваться за собранность и концентрацию на справедливом окончании войны", — сказал он.

Однако он считает, что даже после окончания войны две области определенное время будут в составе России.

"На время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на некоторое переходное время. Целью войны является гибель славян. Люди, управляющие Россией, внесли в Конституцию четыре области Украины. Люди не восстали против этого. В этот момент россияне создали войну на истребление, потому что Украина на это никогда не согласится, а украинцы — лучшие воины на Земле. Но все равно все удастся вернуть", — сказал Алакх Ниранжан.

Продолжится ли война в 2025 году

Примечательно, что победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что до мая 2025 года война все еще будет продолжаться.

"Следующий год — вплоть до мая военные действия волнами идут. То есть не постоянно, не на всей территории. За следующий год наконец-то перекручивается власть, не уточняйте где, я смотрю без уточнений. После этого все идет к миру. 5.10 этого года, 10.05 и 5.10 в следующем году — запомните эти даты", — подчеркнула таролог.

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала любопытное предсказание и о ядерном оружии в России.

"Они немного попортят этот мир. И опять-таки попортят его у воды или что-то связанное с водой. Но очень вовремя какие-то неизвестные герои заберут у них из-под носа то, чем они хотят этот мир уничтожить", — сказала Яна Пасинкова .

Предсказание мольфаров об окончании войны в Украине

В то же время большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, живущая в Карпатах. Более того, она утвердительно говорит – победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

"Война должна была бы где-то в мае-июне закончиться. Будет послабление, Путин не выиграет, Украина выиграет... Все будет хорошо. (Другие) государства помогут. Украина должна была процветать... Так мне кажется, что Крым должны бы вернуть. .. Вернется все на Украину, как война эта закончится. Россия не отнимет", - отметила она.

О победе Украины говорит и мольфар Василий. На вопрос корреспондентки о том, будет ли победа в следующем году, он ответил: "Ну а как же... Увидишь, и я увижу, и ты увидишь... Победим, все получится, хорошо будет".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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