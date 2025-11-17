Курс валют в Украине: ожидается непростая неделя, что делать с долларом

Курс доллара демонстрирует стабильность / © ТСН

Реклама

Национальный банк Украины продолжает держать интригу, сохраняя низкий курс доллара, хотя и разрешает его медленный рост. На прошлой неделе удивил евро, курс которого заметно пошел вверх и снова превысил отметку в 49 грн за евро.

Чего ожидать на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

Реклама

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 17 по 23 ноября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара медленно, но неустанно шел вверх как в продаже, так и в покупке всю рабочую неделю. С понедельника по пятницу, 10-14 ноября, средний курс продажи прибавил 10 коп. (до 42,26 грн/доллар), средний курс покупки — 5 коп. (до 41,74 грн/доллар). На воскресенье, 16 ноября, курс остановился на уровне 42,27 грн/доллар в продаже и 41,77 в покупке.

Самая высокая цена продажи доллара на прошлой неделе была 42,40 грн (–10 коп. за неделю), самая низкая — 42,13 грн/доллар (+3 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,95 грн/доллар (–5 коп.).

Реклама

Наличный евро дорожал заметно быстрее доллара. За неделю средний курс продаж вырос до 49,24 грн/евро (+31 коп.), средний курс покупки — до 48,59 (+30 коп.).

Самая высокая цена продажи евро на прошлой неделе была 49,45 грн (+45 коп. за неделю), самая низкая — 49,09 грн (+38 коп.). Максимальный курс покупки составил 48,90 грн/евро (+27 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара ежедневно то рос, то снижался, причем синхронно как в продаже, так и в покупке. Колебания в продаже были в пределах 20 коп., от 42 до 42,18 грн/доллар, в покупке в пределах 25 коп., от 41,90 до 42,15 грн/доллар. На воскресенье, 16 ноября, курсы были соответственно 42,14 и 42 грн/доллар.

Евровалюта в менял быстро росла в продаже и медленно в покупке. За рабочую неделю, с 10 по 14 ноября, средний курс продаж повысился до 49,35 грн/евро (+45 коп.), средний курс покупки — до 48,90 (+20 коп.). На воскресенье, 16 ноября, курс продаж снизился до 49,10 грн/евро, курс покупки повысился до 49 грн/евро.

Реклама

Национальный банк продолжил девальвацию гривны, но она оказалась очень медленной. Официальный курс доллара с понедельника, 10 ноября, по пятницу, 14 ноября, вырос всего на 8 коп., от 41,98 до 42,06 грн/доллар. Евро дорожал быстрее: от 48,51 до 48,88 грн. за единицу или на 37 коп. На выходные курсы не изменились, а на понедельник, 17 ноября, один доллар стоил по официальному курсу 42,04 грн (+5 коп. за неделю), один евро — 48,98 грн (+47 коп.).

Соотношение доллар/евро за неделю увеличилось с 1,16 до 1,17 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что на безналичном рынке повторился сценарий на прошлой неделе: доллар продолжил незначительный боковой тренд, то есть колебался в ограниченном диапазоне без четкого направления вверх или вниз.

«Боковик длится уже три недели, но в итоге доллар постепенно дорожает, он приблизился к 42,5 грн на наличном рынке и уверенно закрепился выше 42 грн на межбанковском. Верхняя граница прогнозируемого коридора в 42,15 грн/доллар не была достигнута, панические настроения по поводу быстрой девальвации гривны утихли. Наличный рынок, похоже, адаптировался к новой ситуации, когда доллар дорожает, но очень медленно», — считает Андрей Забловский.

Реклама

По словам Андрея Шевчишина, на наличном рынке продолжался рост и спроса на валюту и ее предложения со стороны банков и пунктов обмена валют.

«И спрос, и предложение увеличились за неделю на 10%, однако, учитывая, что рынок дефицитный, то есть валюты не везде хватает, дефицит также увеличился на 10%, до 36,5 млн долларов в сутки, — анализирует Андрей Шевчишин. — Это создает предпосылки для дальнейшего роста курса доллара».

Чего ожидать от курса валют в Украине

Андрей Шевчишин отметил, что текущая неделя будет непростой.

Реклама

«Из-за известного коррупционного скандала в энергетике, скорее всего, будет приостановлено рассмотрение Верховной Радой во втором чтении закона о государственном бюджете на 2026 год, — говорит Андрей Шевчишин. — Потому что, в частности, в Международном валютном фонде уже дали понять: условия предоставления кредита могут ужесточить. Это дополнительный негатив для финансового рынка, который может подтолкнуть курс доллара вверх. С позитива — поступление в резервы НБУ 5,9 млн евро зарубежной помощи и размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 9,1 млрд грн, это немало. В итоге курс доллара в неделю еще может вырасти, но незначительно, не выше 42,5 грн/доллар. Наличный рынок будут сдерживать государственные банки, которые будут продавать валюту по курсу ниже среднего».

Андрей Забловский также предполагает, что на этой неделе продолжится плавная девальвация гривны. Курс на наличном рынке будет зависеть от курса межбанковского.

На межбанке курс приблизится к 42,15 грн/доллар, на наличном может перейти за 42,50 грн/доллар в продаже, — уточнил Андрей Забловский.

По оценке Олега Пендзина, Украина, ее власть и население живут «сегодня», то есть одним днем, что отражается и на курсе гривны.

Реклама

«Потому что „вчера“ для нас уже прошло, а „завтра“ еще не наступило, то есть главное — держаться, — объяснил свое мнение эксперт. — В таких условиях нелегко давать прогнозы, но попробую предусмотреть курс доллара на ближайшую неделю. Продолжится восходящий тренд, он может быть быстрее или медленнее, но гривна дешеветь не будет. Средний курс доллара на наличном рынке вплотную приблизится к 42,5 грн/доллар в продаже и к 42 грн/доллар в покупке. Если котировка пары доллар/евро сохранится на нынешнем уровне 1,17 доллара за евро, то средний курс наличного евро превысит 49,70 грн».

Продавать или покупать валюту

Эксперты подчеркнули: неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи, которая необходима, чтобы Украина в условиях войны могла спокойно пережить 2026 год, усложняет предоставление советов по инвестиционной политике рядового украинца.

«Постепенно закрывается окно возможностей для безрискового заработка на гривне, самое простое — это депозиты, — акцентировал Олег Пендзин. — Дедлайн через месяц, 18 декабря, это дата принятия решения советом ЕС о предоставлении Украине нового кредита на 2026 год и утверждение Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2026 год. Напомню: без зарубежной финансовой помощи у государства будут сложности с финансированием социальных расходов в следующем году. Поэтому мой совет — постепенно выходить из гривны, то есть если депозит закончился, не продолжать его, а забрать наличные. Далее есть три варианта: купить валюту, приобрести запланированные дорогие, но необходимые товары или услуги — лечение, обучение и т.д., наконец, подождать с инвестициями до конца текущего года».

Реклама

Андрей Шевчишин говорит, что в условиях сильного девальвационного давления на гривну, то есть когда она ежедневно дорожает, продавать наличную валюту нет смысла. А вот покупать его сейчас будет целесообразно.

«По моей оценке, в 2026 году самый высокий потенциал роста курса к гривне остается у доллара США, дальше идет евро. Но евровалюту лучше покупать для расчета за границей, а не как способ сберечь средства», — считает эксперт.

Андрей Забловский добавил, что кроме традиционных долларов и евро можно приобрести британские фунты стерлингов и швейцарские франки, а вместо банковских металлов — украинские коллекционные монеты НБУ из недрагоценного металла — нейзильберу. Там доходность выше, однако работа с такими финансовыми инструментами требует подготовки и опыта.

По мнению Андрея Забловского, многие сограждане зарабатывают «на деньгах» меньше, чем могли бы, из-за своей низкой финансовой грамотности и нежелания учиться ее основам.

Реклама

«Годами люди для сохранения сбережений покупают доллары или несут деньги в банк и считают, что оградили свои средства от обесценения, — констатировал Андрей Забловский. — Но это не совсем так. Есть немало бесплатных курсов, как от государственных структур, так и от частных, где можно получить теоретические знания о том, как работают деньги, понять основы управления финансами. Это поможет оценить риски инвестирования и получить более высокий доход».