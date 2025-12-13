Киев ждут 15-часовые отключения света: в Раде предупредили о жестких графиках зимой

Столицу ждут 15-часовые отключения света

Ситуация с электроснабжением в Киеве в течение этой зимы будет крайне сложной, и потребителям следует готовиться к постоянным «качелям» и длительным отключениям. Интенсивность ограничений напрямую будет зависеть от повторных ракетных ударов россиян и наступления сильных морозов.

Как сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.ua, российскими ударами была перебита электрическая подстанция под Киевом, что временно исключает возможность получения столицей дополнительной мощности.

Киев критически зависит от двух атомных электростанций — Ровенской и Хмельницкой. Несмотря на сложность ситуации, город полностью без света не останется. Однако Кучеренко подтверждает, что киевляне могут оставаться без электричества до 14-15 часов в сутки.

Киев будет со светом, но его очень мало

Народный депутат, говоря о реалистичном сценарии на зиму, отметил:

«Киев будем со светом. Но тут как со стаканом воды — он наполовину пуст или полон? Поэтому какую-то часть суток киевляне будут со светом, а часть без. Реалистичный вариант, как по мне, это пол суток со светом, а пол без. Все зависит, будут ли повторные удары агрессора, а они, к сожалению, обязательно будут».

Парламентарий подчеркнул, что хуже всего происходит, когда работа энергосистемы постепенно возобновляется после предварительных атак, а уже есть ожидание нового удара. Он объясняет:

«Это — когда работа энергосистемы уже более-менее возобновлена после предварительных ударов, а уже ждешь нового удара. И это хуже всего. Потому для Киева всю зиму будет определенный дефицит электроэнергии. Он будет составлять примерно 4 ГВт, а это условно 30% от количества электроэнергии, которая нам нужна».

Распределение электричества в ручном режиме

Еще 20% электроэнергии берет критическая инфраструктура города. В таких условиях, по его словам, борьба за недостающий ресурс будет продолжаться между разными категориями потребителей:

«У нас есть условные 50% процентов вокруг которых нам придется „танцевать“. Поэтому за этот, ресурс которого не хватает, будет продолжаться борьба, может быть прозрачная, а может быть подковерная. За электроэнергию будут бороться производственники, заводы, бизнес-структуры, у которых своя логика. И конечно население, которое тоже стремится, чтобы для них доля электроэнергии была больше. Поэтому властям, в ручном режиме, нужно будет искать справедливый вариант распределения электроэнергии. И это не обойдется без нервов, драматизма и негативных эмоций на протяжении всей зимы».

Экономический аспект и ценообразование

Алексей Кучеренко напомнил, что кроме технического аспекта отключений существует и важный экономический.

«Все сконцентрировались вокруг технически аспекта, то есть графиков отключения света. А есть еще экономический аспект. Для того чтобы у нас с вами цена электроэнергии была 4,32 гривны, нужно, чтобы кто-то заплатил ее рыночную стоимость, а она сегодня достигает 12-15 гривен за киловатт. Ценообразование рынка построено так, чтобы держать такую низкую цену, кто-то должен заплатить „лишнее“, точнее рыночную цену за электричество. Поэтому когда у нас взывают: давайте остановим все производство и все отдадим населению, стоит понимать, что энергетикам тоже стоит за что-то жить, покупать уголь и газ, делать ремонты, выполнять свои программы, обслуживать сеть. Электроэнергия не берется из воздуха. Нам ее никто не дарит, за все надо платить, как к примеру за дорогостоящую импортную электроэнергию».

Почему так много света в ТРЦ?

Нардеп соглашается, что людей раздражает наличие света в ТРЦ и бизнес центрах в темном Киеве, но именно эти небытовые потребители, в отличие от населения, платят за электроэнергию полную рыночную стоимость. Он также отмечает необходимость обеспечения работы критической инфраструктуры:

«Меня самого раздражает сияние ТЦ, когда их вижу, но именно они платят рыночную стоимость за электроэнергию — 15 гривен за киловатт. Поэтому нам предстоит ручное распределение электроэнергии между всеми категориями потребителей. А есть еще заводы и предприятия, где работают киевляне, получают зарплату, платят налоги. Все это должно работать. А еще есть бюджетные учреждения. Ладно, соглашаюсь, что можно отключить от электричества Верховную раду, Кабмин, а по логике людей и Офис президента. Но ведь больницы, предприятия связи, теплокоммунэнерго, водоснабжение, железная дорога. Все это должно работать. Поэтому все будут недовольны этой зимой», — объясняет Алексей Кучеренко.

Угроза морозов и отсутствие блекаута

Однако парламентарий подчеркивает, что полного отсутствия электричества (блекаута) в Киеве не будет:

«Классического блекаута в Киеве не будет. То есть полного отсутствия электричества из-за аварий или стихийных бедствий. Будут жесткие графики, к которым нужно будет приспосабливаться».

Также ситуация может ухудшиться, если начнется сильный мороз и будет держаться неделю или две.

Недавно в «Укрэнерго» заявили, если будут сильные морозы — это значительно повлияет на графики отключения света. Речь идет о морозах в 10 градусов, которые будут держаться неделю или десять дней.

«В „Укрэнерго“ больше всего этого боятся, потому что им нужно удержать в балансе энергосистему, а во время сильных морозов безумно растет уровень потребления электроэнергии на догрев помещений. Но как показывает практика, такие риски есть только на январь и февраль. И сильные морозы держатся недолго», — объясняет Алексей Кучеренко.

Что будет с Киевом и при чем здесь «качели»

Эксперт подчеркивает, что лучшего сценария развития событий для Киева, к сожалению, нет. Ситуация постоянно меняется:

«Все зависит от дальнейших действий россиян. Ситуация в Киеве улучшается после каждого обстрела, люди это видят, как говорится, на собственных лампочках в квартирах. После воздушных атак ситуация постепенно смягчается и света становится больше, город переходит на 2-3 очереди. Но если снова прилетит с российской стороны и снова что-нибудь повредят, Киев возвращается к графикам в 3-4 очереди. Такие вот „качели“, которые всем неприятны. Сейчас город 14-15 часов без света».

Люди забыли, что в стране война

Кучеренко подчеркнул, что отсутствие света — это прямое следствие войны, и подытожил, что власть должна лучше информировать об этом население.

«Мы забыли, что отсутствие света — это последствия войны. Основная цель врага, чтобы мы здесь все сидели без электричества и соответственно давили на власть и просили мира. Это политическая и военная цель Путина. А наши люди почему-то думают, что война где-то там, в Покровске, а здесь можно себе ходить в кафе, веселиться в ресторанах. Думаю, что такое происходит из-за недоработки со стороны властей. Людям нужно объяснять: что происходит, почему и из-за кого. Ведь некоторые горячие головы уже говорят, что нам нужен мир, лишь бы был свет».

Отключения будут становиться справедливыми?

В заключение Алексей Кучеренко подчеркнул, что людей безумно раздражает несправедливое распределение отключений, и отметил, что меры городов и депутаты должны контролировать этот вопрос:

«Конечно, людей безумно раздражает, когда условно говоря в их доме свет отсутствовал 14 часов, а они видят, что в соседнем доме электричества не было только 6 или 8 часов. Такие случаи нужно действительно категорически убирать. Делать это нужно на местном уровне. Мэры вместе с депутатами должны фиксировать такие случаи и информировать энергетиков. Ничто им не мешает этот вопрос контролировать и вносить коррективы. Для этого у власти есть все законные основания. Кроме этого, контроль за деятельностью операторов систем распределения, формирования и применения графиков почасовых отключений осуществляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая имеет необходимые полномочия для рассмотрения жалоб потребителей», — заключает Алексей Кучеренко.