Макс Барских показался со звездной кумой и крестником: как они втроем время провели

Миша Романова и Макс Барских / © instagram.com/misharomanova

Реклама

Певец Макс Барских показался со своей звездной кумой Мишей Романовой и крестником Мартином.

Так, артистка в фотоблоге опубликовала серию осенних снимков. Среди них можно заметить, что время от времени звезда встречалась со своим кумом Максом. Компанию им составлял семилетний сынишка певицы. Все вместе они посещали различные локации и играли. Судя по фото, Макс нашел прекрасный общий язык с крестником.

«Ноябрьские моменты», — мило подписала кадры Романова.

Реклама

Миша Романова с сыном и Макс Барских / © instagram.com/misharomanova

Макс Барских с крестником / © instagram.com/misharomanova

Миша Романова с сыном / © instagram.com/misharomanova

В комментариях кумовьев и сына звезды засыпали комплиментами. Кроме того, некоторые отмечают сильное сходство с Максом или его родственниками. Впрочем, другие юзеры отрицают любые родственные связи и заверили, что певец для Мартина является крестным отцом.

Отлично!

Какие же вы хорошие

Какой Мартин классный!

Отметим, ранее Миша рассказывала, что ее сын не общается с родным отцом и она бы стремилась это изменить. Правда, он все же помогает Мартину финансово, но певица признавалась, что этого «недостаточно».

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская рассказывала о воспитании детей и отвечала на упреки о неравномерном распределении времени на двух дочерей.