Гламур
166
3 мин

"Золотой глобус-2026": все номинанты на престижную кинопремию

Наконец стало известно, кто будет бороться за вожделенную статуэтку.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Золотой глобус-2026

Золотой глобус-2026 / © Associated Press

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список номинантов на премию «Золотой глобус-2026», церемония которой пройдет 11 января в Лос-Анджелесе.

Фаворитом гонки стал фильм «Битва за битвой», получивший рекордные девять номинаций, включая режиссуру Пола Томаса Андерсона, игру Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити, а также сразу три номинации в категории «актер второго плана». Не менее успешной стала картина «Сентиментальная ценность», собравшая восемь номинаций, а «Грешники» получили семь.

В телевизионных категориях лидирует «Белый лотос», который получил шесть номинаций, среди них — лучший драматический сериал и награды для актерского состава. Сериал «Переходный возраст» претендует на пять наград, а «Убийства в одном здании» и «Разрыв» — на четыре.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со списком фильмов и звезд, которые вскоре поборются за звание лучших.

Основные номинации «Золотого глобуса-2026»

Лучший фильм — драма

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Простая случайность»

  • «Тайный агент»

  • «Сентиментальная ценность»

  • «Грешники»

Лучшая комедия или мюзикл

  • «Голубая луна»

  • «Бугония»

  • «Битва за битвой»

  • «Марти Великолепный»

  • «Метод исключения»

  • «Новая волна»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»

  • «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

  • «Элио»

  • «Кей-поп-охотницы на демонов»

  • «Маленькая Амели»

  • «Зверополис 2»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Простая случайность» — Франция

  • «Метод исключения» — Южная Корея

  • «Секретный агент» — Бразилия

  • «Сентиментальная ценность» — Норвегия

  • «Сират» — Испания

  • «Голос Хинд Раджаб» — Тунис

Лучшая актриса — драма

  • Джесси Бакли («Гамнет»)

  • Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»)

  • Джулия Робертс («После охоты»)

    Джулія Робертс / © Associated Press

  • Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)

  • Тесса Томпсон («Гедда»)

  • Ева Виктор («Извини, детка»)

Лучший актер — драма

  • Джоэл Эдгертон («Сны поездов»)

  • Дуэйн Джонсон («Крушитель»)

  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)

  • Оскар Айзек («Франкенштейн»)

    Оскар Айзек / © Associated Press

  • Вагнер Моура («Тайный агент»)

  • Джереми Аллен Уайт («Springsteen: Спаси меня от неизвестного»)

Лучшая актриса — комедия/мюзикл

  • Роуз Бирн («Я не железная»)

  • Синтия Эриво («Злая: Навсегда»)

  • Кейт Хадсон («Песня любви»)

  • Эмма Стоун («Бугония»)

Емма Стоун / © Associated Press

  • Аманда Сейфрид («Завет Энн Ли»)

Лучший актер — комедия/мюзикл

  • Тимоти Шаламе («Марти Суприм»)

  • Джордж Клуни («Джей Келли»)

  • Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)

  • Итан Хоук («Голубая луна»)

  • Ли Бен Хон («Метод исключения»)

  • Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант («Несломленный»)

  • Эль Феннинг («Сентиментальная ценность»)

  • Ариана Гранде («Злая: Навсегда»)

Аріана Ґранде / © Associated Press

  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас («Сентиментальная ценность»)

  • Эми Мэдикан («Оружие»)

  • Теяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучший актер второго плана

  • Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)

  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

  • Пол Мескал («Гамнет»)

  • Шон Пенн («Битва за битвой»)

  • Адам Сэндлер («Джей Келли»)

  • Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)

Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

  • Райан Куглер («Грешники»)

  • Гильермо дель Торо («Франкенштейн»)

  • Джафар Панахи («Простая случайность»)

  • Йоаким Трьер («Сентиментальная ценность»)

  • Хлоя Чжао («Гамнет»)

    Лучший сценарий

    • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

    • Рональд Бронстайн, Джош Сафтди («Марти Суприм»)

    • Райан Куглер («Грешники»)

    • Джафар Панахи («Это был всего лишь несчастный случай»)

    • Эскиль Вогт, Йоаким Трьер («Сентиментальная ценность»)

    • Хлоя Чжао, Мегги О’Фаррелл («Гамнет»)

    Лучшая музыка

    • Александр Деспла («Франкенштейн»)

    • Людвиг Горанссон («Грешники»)

    • Джонни Гринвуд («Битва за битвой»)

    • Кандин Рай («Сират»)

    • Макс Рихтер («Гамнет»)

    • Ханс Циммер («Формула-1»)

Лучшая песня

  • «Dream as One» — Avatar: Fire and Ash

  • «Golden» — K-POP Demon Hunters

  • «I Lied to You» — Грешники

  • «No Place Like Home» — Злая: Навсегда

  • «The Girl in the Bubble» — Злая: Навсегда

  • «Train Dreams» — Сновидения поезда

Церемония «Золотого глобуса» станет первым большим событием следующего 2026 года. Ведущей во второй раз выступит комедиантка и актриса Никки Глейзер.

