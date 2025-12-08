"Золотой глобус-2026": все номинанты на престижную кинопремию

Золотой глобус-2026 / © Associated Press

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список номинантов на премию «Золотой глобус-2026», церемония которой пройдет 11 января в Лос-Анджелесе.

Фаворитом гонки стал фильм «Битва за битвой», получивший рекордные девять номинаций, включая режиссуру Пола Томаса Андерсона, игру Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити, а также сразу три номинации в категории «актер второго плана». Не менее успешной стала картина «Сентиментальная ценность», собравшая восемь номинаций, а «Грешники» получили семь.

В телевизионных категориях лидирует «Белый лотос», который получил шесть номинаций, среди них — лучший драматический сериал и награды для актерского состава. Сериал «Переходный возраст» претендует на пять наград, а «Убийства в одном здании» и «Разрыв» — на четыре.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со списком фильмов и звезд, которые вскоре поборются за звание лучших.

Основные номинации «Золотого глобуса-2026»

Лучший фильм — драма

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Простая случайность»

«Тайный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучшая комедия или мюзикл

«Голубая луна»

«Бугония»

«Битва за битвой»

«Марти Великолепный»

«Метод исключения»

«Новая волна»

Лучший анимационный фильм

«Арко»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

«Элио»

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Зверополис 2»

Лучший фильм на иностранном языке

«Простая случайность» — Франция

«Метод исключения» — Южная Корея

«Секретный агент» — Бразилия

«Сентиментальная ценность» — Норвегия

«Сират» — Испания

«Голос Хинд Раджаб» — Тунис

Лучшая актриса — драма

Джесси Бакли («Гамнет»)

Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»)

Джулия Робертс («После охоты») Джулія Робертс / © Associated Press

Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)

Тесса Томпсон («Гедда»)

Ева Виктор («Извини, детка»)

Лучший актер — драма

Джоэл Эдгертон («Сны поездов»)

Дуэйн Джонсон («Крушитель»)

Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Оскар Айзек («Франкенштейн») Оскар Айзек / © Associated Press

Вагнер Моура («Тайный агент»)

Джереми Аллен Уайт («Springsteen: Спаси меня от неизвестного»)

Лучшая актриса — комедия/мюзикл

Роуз Бирн («Я не железная»)

Синтия Эриво («Злая: Навсегда»)

Кейт Хадсон («Песня любви»)

Эмма Стоун («Бугония»)

Емма Стоун / © Associated Press

Аманда Сейфрид («Завет Энн Ли»)

Лучший актер — комедия/мюзикл

Тимоти Шаламе («Марти Суприм»)

Джордж Клуни («Джей Келли»)

Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)

Итан Хоук («Голубая луна»)

Ли Бен Хон («Метод исключения»)

Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант («Несломленный»)

Эль Феннинг («Сентиментальная ценность»)

Ариана Гранде («Злая: Навсегда»)

Аріана Ґранде / © Associated Press

Инга Ибсдоттер Лиллеаас («Сентиментальная ценность»)

Эми Мэдикан («Оружие»)

Теяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучший актер второго плана

Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)

Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Пол Мескал («Гамнет»)

Шон Пенн («Битва за битвой»)

Адам Сэндлер («Джей Келли»)

Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Райан Куглер («Грешники»)

Гильермо дель Торо («Франкенштейн»)

Джафар Панахи («Простая случайность»)

Йоаким Трьер («Сентиментальная ценность»)

Лучший сценарий Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») Рональд Бронстайн, Джош Сафтди («Марти Суприм») Райан Куглер («Грешники») Джафар Панахи («Это был всего лишь несчастный случай») Эскиль Вогт, Йоаким Трьер («Сентиментальная ценность») Хлоя Чжао, Мегги О'Фаррелл («Гамнет») Лучшая музыка Александр Деспла («Франкенштейн») Людвиг Горанссон («Грешники») Джонни Гринвуд («Битва за битвой») Кандин Рай («Сират») Макс Рихтер («Гамнет») Ханс Циммер («Формула-1»)



Лучшая песня

«Dream as One» — Avatar: Fire and Ash

«Golden» — K-POP Demon Hunters

«I Lied to You» — Грешники

«No Place Like Home» — Злая: Навсегда

«The Girl in the Bubble» — Злая: Навсегда

«Train Dreams» — Сновидения поезда

Церемония «Золотого глобуса» станет первым большим событием следующего 2026 года. Ведущей во второй раз выступит комедиантка и актриса Никки Глейзер.