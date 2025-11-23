Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 24 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 11 копеек и составила 42,26 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 19 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,26 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,70 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,47 (+1 коп.)

Ранее речь шла о том, каким будет курс доллара до конца ноября. По словам банкира Тараса Лесового, в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон покупок. Из-за этого уменьшается интерес к валютным операциям.

Ситуация в энергетике страны, включая отключение света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", бизнес пересматривать цены.

Подробности — в материале ТСН.ua.