Новый налог в Украине: Гетманцев отреагировал на заявление Минразвития

Будет или не будет налог на восстановление / © ТСН.ua

Идею введения нового налога на восстановление в Украине, о которой говорили в Минразвития, опроверг глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев отреагировал на слова замминистра развития общин и территорий Алены Шкрум в интервью украинской редакции Forbes.

По словам Гетманцева, в Украине не планируют вводить отдельный налог на восстановление страны после войны.

«Нет, ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление», — подчеркнул он.

По словам Гетманцева, источниками финансирования восстановления должны быть совсем другие механизмы.

«Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ. Точка», — написал Гетманцев.

Он подчеркнул, что делает это заявление как секретарь Совета по восстановлению и призвал четко донести эту позицию до Кабинета министров.

Напомним, ранее заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью сообщила, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления. По ее словам, в перспективе одним из источников наполнения такого фонда теоретически мог бы стать специальный налог по аналогии с опытом Японии. В то же время она отмечала, что до завершения войны введение нового налога не рассматривается.

Шкрум объясняла необходимость создания фонда масштабами разрушений и ограниченными возможностями международных финансовых институций, ведь большинство пособий поступает в форме возвращаемых кредитов.

Напомним, по заявлению президента Владимира Зеленского, Украина стремится получить «репарационный кредит» от ЕС на основе и замороженных российских активов для восстановления страны и обеспечения макрофинансовой стабильности. Однако если война будет продолжаться, эти средства пошли бы на оборону, обеспечение армии и оружие.