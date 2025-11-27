ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 28 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Водолей

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 28 ноября?

День, когда необходимо верить в своих действиях — любые сомнение или колебания будут отнимать силы, которые необходимы для полноценной жизни и работы. Это особенно важно, если учесть, что в данный момент велика вероятность резкого снижения самооценки, что негативно скажется на решении любых вопросов. Серьезные и важные дела желательно перенести на другое время, в противном случае придется говорить о потерянных возможностей.

Водолей

Водолеям не стоит воспринимать события нынешнего дня с повышенной серьезностью, даже если им будет казаться, что они имеют огромное значение — очень скоро станет понятно, что это не так, а потраченные нервы вернуть не удастся. Желательно воспринимать все происходящее как игру, главное условие которой — наблюдать за происходящим со стороны, не вмешиваясь в него — в результате все сложится именно так, как нужно, а не иначе.

