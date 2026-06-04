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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В платье-паутине и нюдовых туфлях: королева Максима посетила офис мечты

Королева Максима проводит эту неделю очень активно.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Вчера Ее Величество присутствовала на открытии проекта «Рабочий ландшафт будущего» в Херенвене.

Новый, так называемый «офис мечты» компании по переработке отходов, построенный по принципу замкнутого цикла, также расположен на территории «Рабочего ландшафта будущего» — экологически чистого и климатоустойчивого бизнес-парка.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева приехала на встречу в нюдовом платье с черной сеткой сверху, напоминающей паутину и дополнила наряд нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках и черным замшевым клатчем. У нее на голове был черный цветок с сеткой, черные серьги-висюльки в ушах и браслет на черном ремешке на запястье. На лице у королевы был легкий макияж и, как всегда, широкая улыбка.

Ранее, напомним, мы показывали, как Максима завершила первый этап своей военной подготовки в качестве резервиста Королевской армии Нидерландов.

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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