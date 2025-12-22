Великогерцогская семья Люксембурга поделилась милым праздничным видео со своими сыновьями

Принцы Шарль и Франсуа / © instagram.com/courgrandducale

Реклама

Недавно великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания делились праздничными снимками со своими детьми, устроив фотосессию возле елки на улице.

Их двое детей — принцы Шарль и Франсуа — были рады украшать елку и наслаждаться непринужденной атмосферой перед Рождеством.

Теперь же семья решила поделиться и видео в своем Instagram со съемки той самой фотосессии. В кадре видно, как маленькие дети великогерцогской четы вешают на елку большие красные игрушки, помогают родителям завязывать большие красные банты и бегают в процессе про лужайке. Видео получилось очень милым и семейным.