6 симптомов заболевания почек, которые не следует игнорировать, особенно женщинам 50+

Почки

Реклама

Симптомы заболевания почек иногда бывают довольно неожиданными.

Woman`sWorld описал симптомы заболевания почек, на которые следует обратить внимание, и простые изменения образа жизни, которые мы можем внести, чтобы помочь предотвратить прогрессирование этого распространенного заболевания.

Ранняя болезнь почек часто протекает бессимптомно, но первые признаки можно обнаружить с помощью простого анализа мочи, который регулярно включается в ежегодные медицинские осмотры, — объясняет Нилуфар Нобахт, доктор медицинских наук, нефролог.

Реклама

Белок или эритроциты в моче

Аномальные находки, такие как белок или эритроциты в моче, всегда должны побуждать к дальнейшему обследованию, настаивает доктор Нобахт. Наличие белка в моче, который обычно называют протеинурией или альбуминурией, является ключевым маркером дисфункции фильтрующих единиц почек, которые называются клубочками.

Так же, постоянная кровь в моче требует тщательной оценки для определения основной причины, продолжает доктор Нобахт. В некоторых случаях аномальные результаты мочи могут быть связаны с такими состояниями, как инфекция, воспаление или рак. Однако, поскольку заболевание почек часто прогрессирует без симптомов, постоянные аномалии никогда не следует игнорировать.

Симптомы запущенной болезни почек

Доктор Нобахт добавляет, что по мере прогрессирования хронической болезни почек симптомы могут включать следующее:

Пенистая моча (отражающая потерю белка)

Отечность вокруг глаз

Отек ног или стоп из-за задержки жидкости

Уменьшение диуреза (в более тяжелых случаях)

Она настаивает на раннем выявлении и надлежащем дальнейшем уходе, поскольку своевременное вмешательство может замедлить прогрессирование заболевания и уменьшить осложнения.

Реклама

Еще один потенциальный симптом — усталость. Почки являются главными фильтрами организма, поэтому, если они не функционируют должным образом, токсины из нашего ежедневного метаболизма могут накапливаться в крови, добавляет Стивен Кэмпбелл, доктор медицинских наук, профессор урологии.

Это может привести к усталости, а иногда и влиять на ясность ума из-за накопления токсинов. Хорошая новость заключается в том, что у пациентов с почечной недостаточностью после трансплантации почки новый орган может фильтровать гораздо эффективнее, чем диализ, объясняет он.

Диализ фильтрует только настолько хорошо, чтобы поддерживать жизнь человека, тогда как здоровая почка тщательно удаляет токсины, благодаря чему пациенты чувствуют себя значительно лучше.

Что вызывает заболевание почек

Болезнь почек может быть следствием структурного повреждения почки, такого как опухоль, камни в почках, кисты или травма, говорит доктор Нобахт. Но она отмечает, что самыми распространенными причинами являются метаболические состояния, которые со временем повреждают почки, особенно диабет, высокое кровяное давление, ожирение и метаболический синдром.

Реклама

Люди с повышенным кровяным давлением или аномальным уровнем глюкозы в крови имеют повышенный риск заболевания почек, добавляет она.

Измерение функции почек может быть сложнее у женщин старше 50 лет

С возрастом как женщины, так и мужчины постепенно теряют часть функции почек, говорит Мишель А. Джозефсон, доктор медицинских наук, нефролог. Обычно этого недостаточно, чтобы вызвать почечную недостаточность, но достаточно, чтобы со временем это стало заметным. Функцию почек часто измеряют с помощью анализа крови на креатинин [продукт жизнедеятельности]. Более низкие уровни указывают на более здоровые почки, более высокие уровни — на сниженную функцию.

Поскольку креатинин происходит из мышц, женщины, которые обычно имеют меньше мышц, чем мужчины, естественно имеют более низкий уровень, объясняет она, добавляя, что старение может усложнить это. Функция почек несколько снижается (что повышает уровень креатинина), но мышечная масса также уменьшается (что снижает креатинин).

Реклама

Это особенно важно для пожилых женщин, говорит доктор Джозефсон. Нормальный уровень креатинина может маскировать снижение функции почек, поскольку он не учитывает снижение мышечной массы. Вот почему оценка здоровья почек требует учета как креатинина, так и мышечной массы человека, чтобы получить полную картину.

4 способа уменьшить риск заболевания почек

Поскольку диабет, гипертония, ожирение и нарушение обмена веществ являются основными причинами хронического заболевания почек в Соединенных Штатах и во всем мире, профилактика должна сосредоточиться на вмешательствах, основанных на образе жизни, говорит доктор Нобахт. Здесь она отмечает несколько таких стратегий: