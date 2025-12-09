Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 9 декабря

Магнитный шторм накроет Землю 9 декабря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 9 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует магнитному шторму, причиной которого стали вспышка класса М8.1 на Солнце, вызвавшая выбросы корональной массы, направленные в стороны Земли. Пик шторма припадет на первую половину вторника, однако и в среду, 10 ноября, ожидаются магнитные бури.

Отметим, метеозависимые люди могут ощущать недомогания — перепады артериального давления, головные боли, мигрени, сонливость, тревожность, слабость, перепады настроения и др.