Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 9 грудня

Магнітний шторм накриє Землю 9 грудня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 9 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму, причиною якого стали спалах класу М8.1 на Сонці, що спричинив викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Пік шторму припаде на першу половину вівторка, однак і в середу, 10 листопада, очікуються магнітні бурі.

Зазначимо, метеозалежні люди можуть відчувати нездужання — перепади артеріального тиску, головні болі, мігрені, сонливість, тривожність, слабкість, перепади настрою тощо.