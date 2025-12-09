ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 9 грудня

Сьогодні очікується висока сонячна активність, пов’язана з потужними спалахами на Сонці.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітний шторм накриє Землю 9 грудня

Магнітний шторм накриє Землю 9 грудня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 9 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму, причиною якого стали спалах класу М8.1 на Сонці, що спричинив викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Пік шторму припаде на першу половину вівторка, однак і в середу, 10 листопада, очікуються магнітні бурі.

Зазначимо, метеозалежні люди можуть відчувати нездужання — перепади артеріального тиску, головні болі, мігрені, сонливість, тривожність, слабкість, перепади настрою тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie