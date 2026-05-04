ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
563
Время на прочтение
2 мин

Фицо сделал громкое заявление после разговора с Зеленским

Фицо передумал ехать в Киев и теперь зовет на переговоры в Братиславу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Роберт Фиццо.

Роберт Фиццо. / © Associated Press

Премьер Словакии Робер Фицо предпочитает, чтобы переговоры правительств его страны и Украины состоялись в Братиславе. К слову, еще в субботу после телефонного разговора с Владимиром Зеленским он заявил, что отправится в Киев.

Об этом сообщает Dennik N.

«Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Мы попытаемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты», — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, у него с Владимиром Зеленским «диаметрально противоположные взгляды». В частности, Фицо отметил, что имеет «другое мнение по поводу войны, по нефти и кредиту».

«Остается правдой, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы или не будет посылать оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить», — сказал премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что Словакия и Украина соседствуют. Мол, именно поэтому нужно работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой.

Напомним, 2 мая украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Киев. Глава государства отметил, что и он, и лично Фицо заинтересованы в том, чтобы между странами были «сильные отношения».

В то же время премьер Словакии заявил: хотя Братислава и Киев имеют «разные мнения на некоторые темы», но оба государства стремятся развивать партнерство. Братислава также подтвердила готовность поддерживать этот процесс, поскольку заинтересована в безопасности на своих восточных границах.

Сегодня же, 4 мая, политики лично встретились в Ереване. Зеленский сообщил, что они обсудили сотрудничество в разных областях и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
563
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie