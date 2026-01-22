Согласится ли Россия на мирный план? Стубб сказал, как заставить Путина прекратить войну

Президент Финляндии Александер Стубб / © Getty Images

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Россия вряд ли согласится на предложенный мирный план из 20 пунктов. Он также назвал две вещи, которые могут заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины.

Об этом Стубб сказал 22 января на Украинском завтраке в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Россия вряд ли согласится на мирный план

Президент Финляндии заявил, что сейчас складывается ситуация, при которой Украина, США и Европа могут прийти к общему видению относительно предложенного пакета решений, который содержит основу для достижения прочного мира. В то же время он выразил обеспокоенность тем, что Россия может не поддержать эти инициативы.

«Я не убежден, что Россия одобрит это, и это меня беспокоит. И поэтому я полностью согласен с Марком (Рютте — ред.), что это еще не конец. Сейчас нам нужно сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем, а также на том, как мы можем предоставить, поддержать и помочь Украине», — высказался Стубб.

Также, комментируя ход российско-украинской войны, политик отметил, что его удивляет тон международных обсуждений, а также отдельные заявления, которые звучат, в частности, из Соединенных Штатов.

Действительно ли Россия побеждает в войне?

«С военной точки зрения, кажется, существует мнение, что Россия побеждает. Я категорически не согласен с этим… Вдобавок к этому, российская экономика страдает — рост нулевой, резервов больше нет. Если темпы инфляции продолжат расти на том уровне, на котором они были в этом году, то инфляция в этом году составит 30%. Добавьте к этому 16% процентных ставок», — описал ситуацию финский лидер.

Он подчеркнул, что не считает убедительным аргумент о том, что Россия не хочет заканчивать войну, потому что верит в свою способность продвинуться вперед на фронте.

«Я думаю, что аргумент о том, что Россия не хочет заканчивать эту войну, потому что для Путина это слишком дорого, он не сможет заплатить российским солдатам», — добавил Стубб.

Как заставить Россию прекратить войну?

По мнению президента Финляндии, существует только два реальных пути, которые могут заставить Россию прекратить войну: дальнейшая всесторонняя поддержка Украины и усиление экономического давления на Москву.

«Как мы можем заставить Россию закончить эту войну? И есть только две вещи, которые мы можем сделать. Во-первых, продолжать предоставлять Украине все, что возможно. И во-вторых, оказывать большее экономическое давление на Россию. И тогда мы увидим, что Украина в конечном итоге выиграет эту войну», — сказал Стубб.

Переговоры о мире в Украине: последние новости

На форуме в Давосе 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с лидерами Украины и России и верит в их общее желание заключить мирное соглашение. Трамп также сообщил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что мирные переговоры по Украине вышли на «финишную прямую», а большинство разногласий сведены к одному решаемому вопросу. 22 января он вместе с Джаредом Кушнером отправляется в Москву для встречи с Путиным, после чего рабочие группы продолжат консультации в Абу-Даби. Параллельно команда Трампа с участием главы BlackRock Ларри Финка готовит план экономического восстановления, включающий идею создания беспошлинной зоны для торговли Украины с США.

По данным Bloomberg, в начале января Кремль получил обновленный проект мирного плана, согласованный Украиной и ЕС, что дало Путину время на подготовку замечаний перед встречей с Уиткоффом и Кушнером. По информации издания, Москва считает передачу документа шагом вперед, однако недовольна отсутствием ряда критических для нее пунктов и определенными формулировками, поэтому сейчас готовит пакет встречных предложений.