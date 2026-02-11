Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты женской индивидуальной гонки

Александра Меркушина / © Associated Press

В среду 11 февраля биатлонная программа Олимпийских игр-2026 продолжилась женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

Лучший результат среди украинок показала Меркушина, которая с одной штрафной минутой заняла 17-е место. Дмитренко финишировала 18-й, Джима – 53-й, Чалык – 61-й.

Золотую медаль завоевала француженка Жюлия Симон, "серебро" взяла ее соотечественница Лу Жанмонно, а бронзовой призеркой сенсационно стала болгарка Лора Христова.

Олимпиада-2026. Биатлон, женская индивидуальная гонка

1. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 41:25.6

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+0) +53.1

3. Лора Христова (Болгария, 0+0+0+0) +1:04.5

4. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:17.4

5. Доротея Вирер (Италия, 0+1+0+0) +1:33.9

6. Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) +1:36.7

...

17. Александра Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:48.3

18. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:50.5

53. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:15.7

61. Дарина Чалык (Украина, 1+1+1+0)

Полное видео гонки

Отметим, что 8 февраля биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой, где сборная Украины заняла восьмое место.

10 февраля на Олимпиаде-2026 состоялась мужская индивидуальная гонка, где лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 18-е место.

Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет мужская спринтерская гонка, которая состоится в пятницу, 13 февраля. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.