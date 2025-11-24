Девушка с психическими расстройствами хотела принести подругу в жертву: чем закончилась история

Морган Гейзер, которая 10 лет назад едва не убила подругу / © Associated Press

Американка Морган Гейзер, которая 10 лет назад едва не убила подругу, пытаясь принести ее в жертву вымышленному Интернет-персонажу Slender Man, сбежала из группового дома, сняв браслет слежения. 23-летнюю женщину задержали на следующий день на автозаправке.

Об этом сообщает CNN.

По словам правоохранителей, Морган нашли 23 ноября на автозаправке в Позене, штат Иллинойс — примерно в 20 милях к югу от Чикаго. Рядом с ней был еще один человек, имя которого не разглашается.

«Потребность в дальнейшем поиске Морган Гейзер отпала», — заявила полиция Мэдисона (Висконсин). Правоохранители уточнили, что подтверждение о ее задержании в Иллинойсе поступило около 22:34.

По предварительным данным, последний раз Гейзер видели 22 ноября около 20:00 в жилом районе на западе Мэдисона — в компании знакомого взрослого человека.

Шокировавшая страну история произошла в 2014 году: тогда 12-летние Гейзер и ее подруга Анисса Вайер заманили свою одноклассницу в парк в Уокише, штат Висконсин, где нанесли ей 19 ножевых ранений, надеясь поразить Slender Man. Пострадавшая 12-летняя Пейтон Лейтнер выжила — она выползла из леса к дороге, где ее заметил случайный велосипедист.

Лейтнер ранее рассказывала, что девушки проводили много времени вместе, а Гейзер постоянно вспоминала Slender Man, что ее очень пугало. Накануне нападения Лейтнер пришла к Гейзер на пижамную вечеринку по случаю дня рождения.

В возрасте 15 лет Гейзер признала себя виновной в покушении на убийство первой степени по соглашению с прокурорами, которое предусматривало ее направление в психиатрическое учреждение вместо тюремного срока.

Во время оглашения приговора в 2018 году Гейзер обратилась к Лейтнер и ее семье со словами извинения: «Я никогда не хотела, чтобы это произошло» и «Я надеюсь, что с ней все хорошо».

В январе суд постановил, что Гейзер может быть освобождена из Психиатрической клиники Виннебаго, где она провела почти семь лет.

Адвокат Тони Коттон 23 ноября призвал ее добровольно сдаться: «Мы приложили слишком много усилий, чтобы обеспечить ее свободу, чтобы она продолжала идти по этому пути».

В видео в соцсетях адвокат отметил, что пока неясно, как именно Гейзер смогла покинуть групповой дом и кто мог ей в этом помочь.

В августе одно из заведений в Сан-Праире (Висконсин) отказалось принимать Гейзер из-за негативной реакции общественности. В то же время полиция Мэдисона подтвердила телеканалу, что женщина проживает в групповом доме в Мэдисоне — на той же улице, где ее в последний раз видели.

Анисса Вайер, которая в рамках сделки признала свою вину в покушении на убийство второй степени из-за психических расстройств, была приговорена к 25 годам в психиатрической больнице. Однако в 2021 году ее освободили при условии проживания с отцом и ношения GPS-браслета.

