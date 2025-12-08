Еще одна война: на границе Таиланда и Камбоджи вспыхнули боевые действия

В Камбодже есть ранен / © Associated Press

Армия Таиланда нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей после того, как обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Тайская армия сообщила, что новые стычки произошли в восточной провинции Убон Ратчатхани. Отмечается, что в результате обстрела со стороны Камбоджи погиб один тайский военный, а еще четверо получили ранения.

«Тайская сторона начала использовать самолеты для нанесения ударов по военным целям в нескольких районах», — говорится в заявлении.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что после нескольких дней провокаций тайская армия нанесла удары по ее подразделениям в двух районах. В то же время в ведомстве отметили, что камбоджийские войска не открывали ответный огонь.

В связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул созвал экстренное совещание руководителей силовых структур.

Камбоджийская сторона ситуацию пока не комментирует.

Напомним, 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия. По данным властей Таиланда, в результате столкновений погибли 12 человек, преимущественно гражданские.

Это очередное обострение давнего территориального спора между двумя соседями в Юго-Восточной Азии, которое длится уже более века.

26 июля Дональд Трамп заявил, что при его содействии Камбоджа и Таиланд хотят прекратить боевые действия.

28 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай выразили готовность к немедленному прекращению огня. Соглашение вступило в силу в полночь 29 июля по местному времени.

Напряжение резко обострилось в 2008 году, когда Камбоджа попыталась внести старинный храм XI века, расположенный в спорной зоне, в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Таиланд выступил резко против, и начались стычки. В разные годы в результате этих столкновений погибали как солдаты, так и гражданские с обеих сторон.

Ситуация снова обострилась в мае этого года после гибели камбоджийского солдата. Это привело к глубочайшему кризису в двусторонних отношениях за последние 10 лет.