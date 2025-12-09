Подарок для Путина: как США и ЕС играют на руку России

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Разногласия между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими лидерами перестали быть кулуарными и вылезли в публичное пространство. Американский президент все более жестко критикует партнеров по НАТО и обвиняет их в затягивании войны в Украине, чем дарит Москве неожиданное стратегическое преимущество.

О том, как углубление раскола между Вашингтоном и Брюсселем играет на руку России, пишет CNN.

«Зеленский должен смириться»

В своем свежем интервью Трамп усилил критику в адрес Европы, назвав европейские нации «слабыми» и «гнилыми» из-за их миграционной политики. Но наиболее тревожными стали его слова о войне в Украине.

Президент США заявил, что у России «преимущество», и что президенту Украины Владимиру Зеленскому время «начать принимать вещи такими, как они есть».

"Он должен взяться за ум и начать принимать вещи, знаете, когда ты проиграешь", - цитирует Трампа CNN.

Эти заявления прозвучали на фоне выхода новой стратегии нацбезопасности США, прямо обвиняющей европейских чиновников в том, что у них «нереалистические ожидания в отношении войны» и препятствуют мирному соглашению.

Европа огрызается, Кремль аплодирует

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг американские обвинения, заявив, что Европа не нуждается в помощи США для «спасения демократии», а некоторые тезисы Вашингтона «неприемлемы».

Для Москвы подобная перепалка союзников стала настоящим подарком. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новое видение США «согласовывается с нашим видением» и приветствует такие «нюансы». Российская пропаганда мгновенно подхватила тезисы Трампа о «упадке Европы», чтобы посеять сомнения в жизнеспособности НАТО.

«Мы готовы к войне с Европой»

Пока Владимир Зеленский совершает турне по европейским столицам, чтобы «цементировать» поддержку, российская риторика становится все более агрессивной.

В преддверии встречи с советниками Трампа кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «готова прямо сейчас» к войне с Европой, если та «вдруг захочет воевать». Ему вторят российские «эксперты» на государственном телевидении, утверждающие, что война не закончится, пока Россия «не раздавит Европу морально и политически».

Цель Кремля очевидна: использовать американское давление, чтобы запугать европейцев и окончательно разрушить трансатлантическое единство.

