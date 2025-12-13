ТСН в социальных сетях

Мир
183
1 мин

У Лукашенко освобождение политзаключенных назвали "обменом на пленных"

В проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, опровергли заявление пресс-секретаря белорусского диктатора.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Освобожденные в Беларуси политзаключенные

Освобожденные в Беларуси политзаключенные / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что более сотни политзаключенных, которых режим удерживал в тюрьмах, освободили якобы в обмен на пленных россиян и белорусов, которые воевали против Украины.

Об этом пресс-секретарь белорусского диктатора сказала пропагандистам российского агентства ТАСС.

Количество пленных оккупантов, на которых якобы обменяли заключенных, пресс-секретарь Лукашенко не назвала.

Однако в проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, это заявление Эйсмонт опровергли.

«Это не соответствует действительности», — сообщили euroradio в проекте.

Напомним, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. На запрос и при содействии американских партнеров Украине передано 114 гражданских граждан, среди них — белорусские политзаключенные и заключенные украинцы, которые содержались на территории Беларуси.

Ранее президент Зеленский сообщил, что сегодня будут возвращены домой пятеро гражданских граждан Украины, которые находились в заключении на территории Беларуси, благодаря США и сотрудничеству украинской и американской разведок.

По итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.

183
