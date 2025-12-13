- Дата публикации
Аномалия толщиной 20 км: ученые выяснили, что на самом деле держит Бермудские острова на плаву
Подлинная тайна Бермудских островов скрывается не в мифических исчезновениях кораблей, а глубоко под землей. Ученые обнаружили под архипелагом удивительную структуру, аналогов которой не существует на планете.
Бермудский треугольник годами пугал мир историями об исчезновении, но реальная загадка этого региона оказалась геологической. Новое исследование показало, что под островами лежит массивная структура, нарушающая привычные представления о строении Земли.
Об этом пишет Live Science.
«Спасательный круг» для островов
Обычно острова вулканического происхождения со временем «проседают» и уходят под воду, когда тектонические плиты смещаются от горячей точки, как это происходит с Гавайями. Но Бермуды – исключение. Вулканы здесь спят уже 31 миллион лет, а остров все равно возвышается над океаном на своеобразном холме.
Команда сейсмологов из США нашла пояснение. Под корой обнаружили дополнительный слой породы толщиной 20 километров .
«Обычно идет дно океанической коры, а затем ожидается мантия. Но на Бермудских островах есть этот "другой" слой, расположенный под корой… Такого уровня толщины никогда не наблюдали ни в одном другом подобном слое в мире», - объяснил ведущий автор исследования Уильям Фрейзер из Института Карнеги.
Эта структура работает как «плет». Она поднимает океанское дно примерно на 500 метров и не дает островам затонуть.
Наследие суперконтинента
Ученые предполагают, что этот гигантский слой образовался во время последнего извержения, когда мантийная порода вонзилась в кору и там застыла.
Сара Мацца, геологиня из колледжа Смита, добавляет интересную деталь: состав пород указывает на то, что этот материал происходит из глубин мантии и, вероятно, был вытолкнут туда еще при формировании суперконтинента Пангея (между 900 и 300 миллионами лет назад).
«Тот факт, что мы находимся в районе, ранее бывшем сердцем последнего суперконтинента, является частью истории, которая делает это место уникальным», — отметила она.
Сейчас исследователи планируют изучить другие острова мира, чтобы понять, действительно ли Бермуды единственное место на Земле с таким «фундаментом».
