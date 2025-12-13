Аномалия толщиной 20 км: ученые выяснили, что на самом деле держит Бермудские острова на плаву

Бермуды миллионы лет держит на плаву удивительная геологическая структура / © Pexels

Бермудский треугольник годами пугал мир историями об исчезновении, но реальная загадка этого региона оказалась геологической. Новое исследование показало, что под островами лежит массивная структура, нарушающая привычные представления о строении Земли.

Об этом пишет Live Science.

«Спасательный круг» для островов

Обычно острова вулканического происхождения со временем «проседают» и уходят под воду, когда тектонические плиты смещаются от горячей точки, как это происходит с Гавайями. Но Бермуды – исключение. Вулканы здесь спят уже 31 миллион лет, а остров все равно возвышается над океаном на своеобразном холме.

Команда сейсмологов из США нашла пояснение. Под корой обнаружили дополнительный слой породы толщиной 20 километров .

«Обычно идет дно океанической коры, а затем ожидается мантия. Но на Бермудских островах есть этот "другой" слой, расположенный под корой… Такого уровня толщины никогда не наблюдали ни в одном другом подобном слое в мире», - объяснил ведущий автор исследования Уильям Фрейзер из Института Карнеги.

Эта структура работает как «плет». Она поднимает океанское дно примерно на 500 метров и не дает островам затонуть.

Наследие суперконтинента

Ученые предполагают, что этот гигантский слой образовался во время последнего извержения, когда мантийная порода вонзилась в кору и там застыла.

Сара Мацца, геологиня из колледжа Смита, добавляет интересную деталь: состав пород указывает на то, что этот материал происходит из глубин мантии и, вероятно, был вытолкнут туда еще при формировании суперконтинента Пангея (между 900 и 300 миллионами лет назад).

«Тот факт, что мы находимся в районе, ранее бывшем сердцем последнего суперконтинента, является частью истории, которая делает это место уникальным», — отметила она.

Сейчас исследователи планируют изучить другие острова мира, чтобы понять, действительно ли Бермуды единственное место на Земле с таким «фундаментом».

