В Москве взорвалось авто разработчика лазерных целеуказателей для ракет (видео)

НИИ «Полюс»

Утром 1 декабря в Новой Москве во дворе жилого комплекса взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado, который принадлежал разработчику лазерных целеуказателей для дальнобойных ракет из института «Полюс». Ученый, доктор физико-математических наук в момент инцидента находился за пределами РФ.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и издание «Вот так».

По данным ряда пабликов, авто, которое взорвалось в Новой Москве 1 декабря, принадлежало научному сотруднику научно-исследовательского института «Полюс» им. Стельмаха — подсанкционного предприятия российского оборонного комплекса, производящего комплектующие для ракет «Калибр» и «Искандер-М».

Первые сообщения о взрыве, который полностью уничтожил автомобиль, появились в местных чатах Новой Москвы. Происшествие произошло возле дома на улице Радужной, 10 в жилом комплексе «Град Московский». На опубликованных видео и фото видно мощное пламя, а обломки машины разбросаны на 10-15 м — все это свидетельствует о взрывном характере происшествия.

Кадры с места взрыва авто в Новой Москве 1 декабря

По некоторым сообщениям из чатов, «звук был такой, будто не просто машина взорвалась, а что-то прилетело». Впрочем, многие другие эту версию отвергли.

Этой же ночью в Московской области объявляли угрозу атаки украинских дронов, но предупреждение отменили за несколько часов до взрыва.

Официальные причины происшествия сейчас выясняют, на месте работают сотрудники ФСБ.

Пострадавших нет — в момент взрыва ни в авто, ни рядом с ним не было людей. В то же время повреждения получил дом, возле которого стояла машина: телеграм-канал SHOT сообщил о выбитых окнах на третьем и четвертом этажах. Также была подтверждена марка уничтоженного авто — Land Cruiser 200 Prado.

Телеграм-канал 112 уточнил, что сгоревший автомобиль принадлежал 41-летнему специалисту по квантовой электронике, сотруднику НИИ «Полюс» им. Стельмаха. На момент взрыва мужчина находился в командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Дата публикации 14:50, 01.12.25

Заметим, что НИИ «Полюс» им. Стельмаха занимается разработками в области квантовой электроники и, согласно официальной информации, является ведущим российским научным центром в области лазерных технологий. Институт входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Учреждение имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

К слову, весной в подмосковном городе Балашиха в результате взрыва авто Volkswagen Golf погиб ключевой генерал армии России Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и отвечал за планирование стратегических операций российских войск в Украине, а также кадровое планирование и боевую готовность. Взрыв, вероятно, произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства с элементами поражения, активированного дистанционно.