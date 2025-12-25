Папа Римский / © Associated Press

Реклама

Святой Престол продолжает прорабатывать возможность визита Папы Римского в Украину. Апостольский нунций Висвальдас Кульбокас заявил, что не исключает приезда Льва XIV.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

По словам нунция, главная цель Ватикана — сделать так, чтобы этот визит не стал чисто протокольной мерой. Понтифик стремится, чтобы его присутствие имело реальное влияние на ситуацию.

Реклама

«Суть в том, чтобы Папа понял, что его визит будет важен не только символически, но и духовно для Украины и всего мира. Мы должны работать над достижением этой цели. Если такой поездки еще не было, значит работа ведется», — подчеркнул Висвальдас Кульбокас.

По информации СМИ, ключевой преградой остается вопрос безопасности.

Однако Ватикан утверждает, что уже разработал организационный план, включающий в себя детали возможного пребывания понтифика на украинской земле.

Напомним, Папа Римский Лев XIV заявил о «большой грусти» из-за отказа России согласиться на рождественское перемирие в войне против Украины. Понтифик призвал стороны хотя бы на Рождество прекратить боевые действия и выразил надежду, что мир получит хотя бы 24 часа мира.