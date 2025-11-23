Мужчина дольше всего пролежал на матраце и выиграл деньги: сколько он выдержал

Реклама

В Китае состоялся оригинальный конкурс, в котором участники соревновались не в силе или скорости, а в умении как можно дольше лежать на матрасе.

Как сообщает Oddity Central, победителем стал мужчина, пролежавший на одном месте 33 часа и 35 минут подряд, не поднимаясь даже в туалет.

15 ноября в торговом центре города Баотоу, провинция Внутренняя Монголия, собрались 240 участников, чтобы испытать себя в соревновании, вдохновленном популярным китайским трендом «лежащих людей» (lying flat). Этот Интернет-сленг описывает стиль жизни, когда человек отказывается от изнурительной гонки по социальным стандартам и выбирает максимально спокойный, минималистичный ритм.

Реклама

Правила конкурса были простыми: разрешалось лежать в любой позе, читать, есть, листать смартфон или переворачиваться, но категорически запрещалось вставать с матраса – даже для посещения туалета. Выигрывал тот, кто оставался лежать дольше всего.

Несмотря на отсутствие временных ограничений, уже за первые сутки выбыли 186 участников. Оставшиеся согласились на постепенное ужесточение правил. Спустя 30 часов борьбы в конкурсе осталась лишь небольшая группа самых выносливых.

Конкурс / © скриншот с видео

На отметке 33 часа и 9 минут в игре осталось три человека. Через две минуты один сдался, а еще двое держались более 20 минут, пока наконец один из них не капитулировал на 33 часов 35 минут. Другой стал абсолютным победителем.

Китайские медиа сообщают, что победитель использовал подгузники, чтобы не нарушать правила, как и многие другие участники. Так что никаких санкций не было: за свою выносливость он получил 3000 юаней (примерно 420 долларов США). Второе место принесло 2000 юаней (280 долларов), третье – 1000 юаней (140 долларов).

Реклама

Конкурс стал настоящим онлайн-феноменом: прямую трансляцию просмотрели десятки миллионов людей, внимательно следя за тем, кто окажется самым выносливым в искусстве просто лежать.

Напомним, женщина похудела на 14 кг во время соревнования по выживанию.